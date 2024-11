Classifica ATP, Sinner perde 1000 punti: Zverev e Alcaraz si avvicinano. Djokovic esce dalla top-5

Nella classifica ATP aggiornata all'11 novembre Zverev e Alcaraz si avvicinano a Sinner, che vede scadere i 1000 punti dell'atto conclusivo delle ATP Finals raggiunta l'anno scorso. Fritz invece scavalca Djokovic, ora fuori dalla top-5

Con solo le Finals da disputarsi prima della fine della stagione ATP, il ranking del circuito maschile inizia ad assumere le sembianze che avrà sino alla fine dell’anno. Le novità principali della classifica di questa settimana riguardano Jannik Sinner, che perde i 1000 punti dell’atto conclusivo raggiunto l’anno passato a Torino e vede avvicinarsi Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, e Novak Djokovic, che esce dai primi cinque al mondo.

Sinner perde 1000 punti

Scaduti i punti ottenuti l’anno scorso alle Nitto ATP Finals, Jannik Sinner si conferma ancora al primo posto (questa è la sua ventitreesima settimana consecutiva al n°1 nel mondo per l’altoatesino) ma con 10330 punti in classifica, ovvero 1000 in meno della settimana precedente, pari a quelli della finale raggiunta l’anno scorso a Torino e persa contro Novak Djokovic.

Zverev e Alcaraz si avvicinano, ma tutto dipenderà dalle ATP Finals

I 1000 punti persi da Sinner permettono però ad Alexander Zverev e Carlos Alcaraz di avvicinarsi alla prima posizione in classifica. Avendo l’anno scorso vinto solo due match nei gironi delle ATP Finals, il n°2 e 3 del mondo perdono solamente 400 punti in classifica, guadagnandone dunque 600 su Jannik.

Sinner può però comunque ripristinare quasi totalmente il suo vantaggio o addirittura aumentarlo in base ai risultati dell’edizione in corso delle ATP Finals che si stanno svolgendo a Torino. In caso di successo finale da imbattuto infatti Jannik – e l’ottima vittoria all’esordio su De Minaur fa ben sperare – guadagnerebbe in totale 1500 punti, che significherebbe guadagnare almeno 500 punti su uno tra Zverev e Alcaraz e 900 sull’altro.

Anche in caso di vittoria finale di uno tra il tedesco e lo spagnolo Sinner non rischierebbe comunque il sorpasso ai suoi danni visto l’ampio margine di vantaggio sui suoi inseguitori (3015 punti su Sascha e 3520 punti su Carlitos).

Djokovic esce dalla top-5

La notizia della settimana è però l’uscita dai primi cinque della classifica mondiale di Novak Djokovic, che a causa dei 1300 punti persi del titolo delle Nitto ATP Finals vinto l’anno scorso, scivola a 3910 punti in classifica, facendosi scavalcare così da Taylor Fritz (che è a quota 4300) al quinto posto, con Nole che scivola dunque in sesta.