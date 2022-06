11-06-2022 11:29

Se per l’attacco si aprono spiragli interessanti, con la prospettiva stuzzicante di veder allestito un tridente da sogno con Lukaku, Dybala e Lautaro, il futuro della difesa dell’Inter rimane nebuloso. Una cessione pesante sembra inevitabile, con Bastoni nel mirino del Tottenham e – notizia degli ultimi giorni – Skriniar che piace al Psg. Proprio lo slovacco sembra il maggior indiziato per un “sacrificio” ben remunerato, prospettiva che – però – non piace affatto ai tifosi nerazzurri.

Inter, Ausilio incontra Ramadani per Milenkovic

È il giornalista del quotidiano Libero Fabrizio Biasin, direttamente con un Tweet dalla Polinesia Francese dove è in viaggio di nozze, a dare gli ultimi aggiornamenti e a fare il nome del possibile sostituto: “Inter, tre cose: Ausilio e Ramadani si sono visti ieri sera per parlare di Milenkovic. L’Inter ha respinto al mittente un’offerta del Psg da 50 milioni per Skriniar. L’Inter non ha fissato un prezzo per il giocatore, probabile rilancio dei francesi. Stop”.

Bremer il sogno, De Vrij altro candidato all’addio

Il pallino dell’Inter – e non solo – per rinforzare la difesa è sempre stato Bremer, con cui erano state intavolate trattative nelle scorse settimane. Perché adesso l’attenzione si è spostata su Milenkovic? E quale sarà il futuro di De Vrij, altro candidato alla cessione visto che ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è reduce da una stagione non eccezionale? Sono gli interrogativi che assillano i sostenitori dell’Inter. Loro alla partenza di Skriniar, e soprattutto all’arrivo del difensore della Fiorentina al suo posto, non vogliono proprio pensare.

Interisti compatti: solo Bremer al posto di Skriniar

L’unico considerato all’altezza di Skriniar, infatti, è il brasiliano del Toro. Ma Grumpy non si fa troppe illusioni e, postando insieme le foto di Bremer e Milenkovic, commenta: “Quello che vorresti e quello che puoi”. Marco boccia senza mezzi termini Milenkovic: “Lui al posto di Skriniar o Bastoni? L’unico che può sostituire è De Vrij“. Doccia gelata per Francesco: “E io che credevo che Milenkovic arrivasse al posto di Ranocchia“.

Zona Inter invece è contento: “Magari hanno finalmente capito che abbiamo delle riserve pietose. I vari Milenkovic, Asllani, Mkhitaryan sono ossigeno puro”. E Pasquale dà un consiglio: “I soldi per Milenkovic li avrei risparmiati. Fuori Skriniar, dentro Bremer e stop. Col rinnovo di Ranocchia per un anno. Quei pochi euro a disposizione li metterei sul centravanti”.

