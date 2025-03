Slalom Are, sorpresa Truppe: Shiffrin si consola con l’ennesimo record. Che rimonta di Rossetti

A sorpresa nello slalom di Are trionfa Truppe davanti a Liensberger, con Shiffrin che si deve accontentare del 156esimo podio in carriera. Rossetti protagonista di un'incredibile rimonta

Sembrava tutto apparecchiato per la 101esima vittoria di Mikaela Shiffrin in Coppa del Mondo dopo la prima manche dello slalom di Are in Svezia, ma la seconda ci ha regalato la sorpresa Katharina Rutte, allarma vittoria a 29 anni davanti alla connazionale Katharina Liensberger. Incredibile rimonta di Marta Rossetti, che ha realizzato il miglior tempo della seconda manche.

Prima manche: Shiffrin dominante, deludono le rivali

È tornata alla grande dal brutto infortunio Mikaela Shiffrin, che dopo aver raccolto la centesima vittoria in Coppa del Mondo a Sestriere, ha apparecchiato anche la vittoria numero 101 chiudendo davanti a tutte la prima manche di slalom ad Are in Svezia con il tempo di 51.27, che nessuna delle rivali è riuscita ad avvicinare, con la second classificata Lena Duerr a 43 centesimi e la terza – dopo la squalifica di Sara Hector -, Katharina Liensberger, a 52.

Deludono quelle che teoricamente sarebbero dovute essere le rivali più accreditate per Shiffrin ad Are. Zrinka Ljutic, che si trova al comando nella classifica di specialità, ha infatti chiuso nona a 1.03 da Mikaela. Addirittura 14esima Camille Rast – seconda nella classifica slalom – a 1.60 dalla statunitense.

Seconda manche: trionfa a sorpresa Truppe, niente 101 per Shiffrin

Tutto sembrava apparecchiato per la 101esima vittoria in Coppa del Mondo di Shiffrin. Ma a guastare la festa alla statunitense ci hanno pensato due austriache, Liensberger che si è migliorata dopo la buona prima manche salendo al secondo posto a soli 5 centesimi dalla sorpresa di giornata, Katharina Truppe, che ha recuperato i 91 centesimi di svantaggio sulla statunitense e a 29 anni ha raccolto il primo successo in Coppa del Mondo. Mikaela si può comunque consolare con il podio numero 156 nella competizione, staccando Ingemar Stenmark.

Che rimonta di Rossetti!

Protagonista della seconda manche anche Marta Rossetti, che è passata dal 21esimo posto della prima, dove aveva commesso un errore che l’ha portata a perdere parecchi centesimi, all’ottavo finale grazie al miglior tempo nella seconda. Lara Della Mea seconda migliore azzurra di giornata ha chiuso al 14esimo posto, Martina Peterlini terza al 19esimo ed Emilia Mondinelli 27esima.

La top-10:

1 TRUPPE Katharina AUT 1:42.08

2 LIENSBERGER Katharina AUT +0.05

3 SHIFFRIN Mikaela USA +0.19

4 SWENN LARSSON Anna SWE +0.22

5 HOLDENER Wendy SUI +0.61

6 MOLTZAN Paula USA +0.70

7 DUERR Lena GER +0.79

8 ROSSETTI Marta ITA +0.81

8 SLOKAR Andreja SLO +0.81

10 LJUTIC Zrinka CRO +0.98

Coppa del Mondo femminile: le classifiche