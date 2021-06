Slovacchia, la stella è Marek Hamsik

La Slovacchia si è qualificata per la fase finale degli Europei per la seconda volta nella propria storia e dopo gli ottavi di finale raggiunti a Francia 2016 punta a superare nuovamente il primo turno.

Il girone con Spagna, Svezia e Polonia sembra però dare poche chances alla squadra del ct Stefan Tarkovic, che proverà ad affidarsi all’esperienza dei propri leaders. Dall’attaccante Michal Duris ai centrocampisti Robert Mak e soprattutto Marek Hamsik.

L’ex capitano del Napoli, primatista di presenze e reti con la propria Nazionale, sarà ancora una volta il punto di riferimento per i propri compagni.

In forza agli svedesi dell’Ifk Göteborg dal marzo scorso, dopo un biennio amaro di soddisfazioni in Cina con il Dalian Yifang, Hamsik si appresta a vivere la terza fase finale di una grande manifestazione con la Slovacchia, dopo avere vissuto, sempre da capitano, il Mondiale 2010 in Sudafrica, dove la Nazionale si spinse fino agli ottavi di finale dopo aver eliminato nella fase a gironi i campioni in carica dell’Italia, e appunto Euro 2016.

OMNISPORT | 01-06-2021 11:04