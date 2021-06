Slovacchia-Spagna, Morata in difficoltà: rigore sbagliato

Confermato come punta centrale nella decisiva gara contro la Slovacchia, Alvaro Morata non ha certo iniziato al meglio la sfida. Dopo i fischi del secondo turno, in cui aveva comunque trovato il goal, l’attaccante della Juventus si è presentato dal dischetto, sbagliandolo.

Un momento duro per Morata, incaricato di spezzare la maledizione dei penalty nelle ultime gare, visto e considerando come la Spagna abbia sbagliato ora gli ultimi cinque tirati: l’ex Chelsea non è riuscito a mettere dentro, facendosi parare il tiro poco insidioso da Dubravka.

Il rigore, assegnato per fallo di Koke, sembrava poter essere battuto dall’infallibile Gerard Moreno, che nel 2020/2021 è riuscito nell’impresa di segnare il 100% dei tiri dal dischetto, portando tra l’altro il Villarreal a conquistare l’Europa League.

Non un bel periodo per Morata: i tifosi della Roja hanno intonato cori contro di lui prima degli Europei, per poi fischiarlo nel secondo turno. Ora, a peggiorare il rapporto tra i fans della Spagna e la punta di Luis Enrique, l’errore dal dischetto in una gara da dentro o fuori.

Dopo l’errore, Morata ha comunque impegnato Dubravka per provare a ‘vendicarsi’ della parata dagli undici metri. Il portiere slovacco, perfetto fino al 30′, ha messo in rete in maniera sfortunata dopo una conclusione di Sarabia stampatasi sulla traversa.

Morata è stato poi sostituito al 66′, con una Spagna oramai padrona del risultato e alla fine seconda nel girone grazie al 5-0 contro la Slovacchia; a segnare il poker Ferran Torres, entrato in campo qualche secondo prima proprio al posto dell’attaccante juventino. Serata storta.

