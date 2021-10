Sofia Open, Sinner dopo il trionfo: "Voglio un bel finale di stagione"

Jannik Sinner ha trionfato all’Atp 250 di Sofia per il secondo anno consecutivo. Il campioncino azzurro ha battuto in finale il francese Monfils 6-3 6-4.

Queste le sue parole dopo la fine del match: “Non è stata una partita facile. Oggi è stato un match con lunghi scambi, anche molto fisico. Sono riuscito a rivincere, è stato un bel torneo. Ho giocato la miglior partita della settimana, ma dovevo farlo quando si gioca contro Monfils. Con lui ho avuto partite durissime, oggi nei momenti cruciali sono stato un po’ più fortunato di lui“.

Sinner si è complimentato con l’avversario: “E’ stata una bella settimana. Oggi non è stata fortunata per te (rivolgendosi a Monfils, ndr), ma abbiamo messo insieme grandi battaglie e partite, congratulazioni. Il tennis ha bisogno di te, grazie per rimanere nei momenti difficili come questo. Dispiace che non ci sia pubblico. Speriamo che le cose tornino normali“.

Sinner ha chiuso l’intervista con un pensiero a chi è stato con lui a Sofia: “Tanto lavoro soprattutto con Dalibor in palestra, grazie a Cristian Brandi e a tutto il team. Andiamo avanti giorno dopo giorno. Speriamo di avere un bel finale di stagione“.

OMNISPORT | 03-10-2021 18:23