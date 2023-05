Sollevamento pesi: 7 italiani al Grand Prix dell'Avana, sulla strada di Parigi 2024

Nella manifestazione cubana tornano a rivedersi gli atleti bielorussi, che si presenteranno in 13 come "neutrali". Nessun russo

24-05-2023 11:28

Prosegue la lunga marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024 anche per la truppa azzurra di sollevamento pesi. Dopo gli Europei di Yerevan, in Armenia, è tempo – dall’8 al 18 giugno – della prima tappa stagionale del circuito Grand Prix in programma a L’Avana, Cuba. Si tratta di un evento facoltativo, a che comunque metterà a disposizione punti importanti per la qualificazione ai prossimi Giochi a cinque cerchi.

Una manifestazione di grandi proporzioni e, per capire il perché, basta leggere i numeri: 422 atleti in gara in rappresentanza di 73 paesi il che consentirà, per l’appunto, di mettere a referto misure congrue in termini di qualificazione. L’Italia concorrerà con sette atleti, 4 uomini e 3 donne: Sergio Massidda (nella categoria dei -67 kg), Mirko Zanni (-73 kg), Oscar Reyes Martinez (-81 kg), Nino Pizzolato (-89 kg), Giulia Imperio (-55 kg), Lucrezia Magistris (-59 kg) e Giulia Miserendino (-71 kg). Sia Massidda che Imperio, come si può notare, non faranno il calo peso del bilanciere (essendo iscritti alla categoria superiore) rinunciando quindi all’opportunità di migliorare il personal “best” nella graduatoria olimpica. Da valutare, infine, le condizioni fisiche di Pizzolato.

Nel frattempo, nel roster dei partecipanti, spicca la presenza di 13 atleti bielorussi, i quali, tuttavia, gareggeranno con lo status di atleti neutrali (AIN). Nessun iscritto, invece, tra gli atleti russi, che comunque sarebbero stati ammessi e che con ogni probabilità, resteranno fuori anche dalla corsa per il pass olimpico.