Sollievo Spezia: Marchizza dimesso dall’ospedale

E’ durato appena 10’ il Fiorentina-Spezia di Riccardo Marchizza. Il difensore della compagine guidata da Vincenzo Italiano è stato infatti costretto a lasciare il campo in maniera così precoce a causa di un infortunio.

Il tutto è accaduto verso l’8’, quando lo stesso Marchizza, a seguito di un duello aereo con Christian Kouamé, ha subito, in maniera involontaria, un duro colpo alla testa.

Immediato è stato l’intervento in campo dei sanitari che gli hanno prestato le prime cure, ma Marchizza non è stato in grado di riprendere il gioco.

Il difensore, che ha lasciato il posto a Ramos, è stato costretto ad abbandonare il campo in barella poichè, come spiegato dallo Spezia, inizialmente ha perso conoscenza.

Lo stesso club ligure, poche ore dopo il triplice fischio finale della partita del Franchi, ha annunciato che Marchizza è stato fortunatamente dimesso: “A seguito degli accertamenti medici, Riccardo Marchizza è stato dimesso dall’ospedale di Firenze”.

OMNISPORT | 19-02-2021 23:21