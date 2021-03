Soluzione hot per la crisi dell'Inter, l'ironia dei tifosi

Potrebbe avere sfumature hot la soluzione ai problemi finanziari dell’Inter. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, il sito web e social network Stripchat, che propone spettacoli hard online per adulti, avrebbe avanzato una proposta da 20 milioni di sterline a stagione all’Inter per divenire il main sponsor della squadra nerazzurra.

La proposta di Stripchat

Al posto della scritta Pirelli, dunque, sulle maglie dell’Inter comparirebbe dunque un sito per adulti. Al momento la dirigenza nerazzurra ha declinato l’invito da parte di Stripchat, ma naturalmente la notizia ha generato centinaia di commenti online da parte dei tifosi interisti.

Le reazioni dei tifosi nerazzurri

“Comprerei subito la maglia. Anche se speravo in un più classico Pornhub”, scrive su Twitter Nico, citando un altro portale a luci rosse. “Tra ieri e oggi infatti ho goduto poco”, aggiunge Inter, richiamando l’eliminazione della Juventus dalla Champions League che ha portato parecchia gioia al mondo nerazzurro.

“C’è il derby col Milan in loop su questo sito?”, domanda invece Carlo ricordando il roboante successo dell’Inter nell’ultimo confronto con i rossoneri. “Dobbiamo accettare sia per questione economica che per ridere dei perbenisti scandalizzati: doppio colpo!”, sogna InterVictims

Ma c’è anche chi si dissocia e rifiuta del tutto la proposta di Stripchat. “Il porno anche no, dai su, siamo un club con una certa storia”, ammonisce Diego. “Io rifiuterei – commenta Marchese – Quello che guadagni dallo sponsor in realtà è molto meno perché venderemmo molte meno maglie. Non va sottovalutato la ritorsione negativa di immagine. Senza contare che per me 23 milioni sono pochi. Non tanto di più di Pirelli”. E Tractor chiosa così: “Mi sembra una cosa da evitare a parte la goliardia. Veramente troppo”.

SPORTEVAI | 10-03-2021 13:58