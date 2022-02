SONDAGGIO - Gasperini si scaglia contro il Var: secondo te ha ragione?

“Questo non è più calcio”: ecco il Gasperini-pensiero al momento della sua espulsione in Fiorentina-Atalanta. L’allenatore dei bergamaschi, infuriato con il Var per aver annullato il gol dell’1-1 a Malinovskyi per la posizione irregolare di Hateboer, è stato allontanato per proteste dall’arbitro Doveri e mentre passava davanti al collega Italiano si è lasciato scappare quell’affermazione così forte.

Certo, dalla sua introduzione la tecnologia Var ha indubbiamente cambiato il modo di concepire il calcio: ormai dopo ogni gol, prima di esultare (vedi Scamacca contro l’Inter) bisogna attendere che il “silent check” vada a spulciare l’azione in cerca di fuorigioco, falli non visti o altre irregolarità. Per non parlare di quando viene usato erroneamente, visto che ogni volta viene interpretato in modo diverso, oppure di quando non viene usato affatto… Insomma, il Var per come è concepito oggi sta effettivamente segnando la fine del calcio per come lo abbiamo sempre inteso?

Dicci la tua rispondendo al nostro sondaggio!

ITALIAMEDIA