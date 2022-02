La moviola di Fiorentina-Atalanta: zoom sul gol annullato a Malinovsky

21-02-2022 09:14

Continua la crociata dell’Atalanta contro gli arbitri: ieri, con Gasperini espulso e ancora in silenzio (come dopo le ultime due gare di campionato), non ha parlato neanche il dirigente Marino che la settimana scorsa aveva contestato violentemente sia il direttore di gara che il moviolista Marelli dopo la partita con la Juventus. L’unica reazione è stato un post sul sito ufficiale del club con le immagini del match e la scritta: “Giudicate voi”. L’episodio contestato è stato il gol bergamasco annullato a Malinovsky per un fuorigioco millimetrico e forse ininfluente di Hateboer.

Per Marelli il gol dell’Atalanta era da convalidare

a Radio24, Luca Marelli, ex arbitro e oggi moviolista per Dazn, ha commentato la gara del Franchi dicendo: “Ci sono stati un paio di errori di Doveri. La rete dell’Atalanta andava convalidata per me, perché Hateboer non ha mai impattato sull’azione. E l’altro errore è la on-field review (OFR), perché stiamo parlando di una valutazione soggettiva”

“Per me c’è stata una lettura eccessivamente forzata nel gol annullato all’Atalanta: è un sistema che inizia a mostrare un po’ l’età. Forse sarebbe il caso di intervenire su questo tipo di fuorigioco. Non parlo di centimetro più o meno, quello deve rimanere oggettivo”

Per Cesari l’arbitro Doveri doveva decidere da solo

Anche Graziano Cesari, a Pressing, commenta l’episodio: “Al 61′ sull’1-0 per la Fiorentina segna Malinovsly che esulta, Doveri consulta il Var Banti, uno specialista, e dice ai giocatori dell’Atalanta: Hateboer, Hateboer. Hateboer è in fuorigioco, la spalla destra è più avanti, ma dobbiamo capire se interferisce nell’azione, sicuramente non ne trae vantaggio. Le domande sono: Impedisce a un avversario di giocare? Ostruisce a Biraghi di vedere il pallone?”

Il gol di Malinovsky era regolare anche per Cesari

“La decisione è del Var ma è inaccettabile che Doveri non prenda la posizione forte e la responsabilità di annullarla. Si è fidato di Banti ma come ha specificato il designatore della Can Rocchi ma anche quello della Uefa Rosetti questo tipo di decisione va preso dall’arbitro di campo, doveva rivedere le immagini, abbiamo visto come un arbitro giovanissimo come Giua l’abbia fatto. Dallo sviluppo dell’azione per me Hateboer non interferisce con quello che può fare il difendente”.

