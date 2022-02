SONDAGGIO - Lukaku e il possibile ritorno all'Inter: lo rivorresti?

Nei due anni all’Inter Romelu Lukaku è stato uno dei protagonisti indiscussi della cavalcata trionfale che ha portato i nerazzurri a vincere lo scudetto con 64 gol in 95 partite. Poi, l’estate scorsa, il “tradimento” con il ritorno al Chelsea, che lo ha (ri)acquistato per la cifra record di 115 milioni di euro. Ma con Tuchel non è scattata la scintilla e la prima metà di stagione del belga a Stamford Bridge si è rivelata un flop, ulteriormente aggravato dalle dichiarazioni di Big Rom che a dicembre ha confessato di non essere soddisfatto al Chelsea e di rimpiangere l’Inter.

Da tempo ormai si mormora di un possibile, clamoroso ritorno di Lukaku all’Inter nella prossima finestra di calciomercato a fronte di un cospicuo taglio dello stipendio, anche per restituire a Lautaro Martinez quel partner offensivo che gli aveva permesso di fare così bene nelle ultime stagioni. Certo, gli ostacoli all’affare non mancano, economici ma non solo: molti tifosi, infatti, non hanno perdonato all’attaccante il comportamento della scorsa estate e sono convinti che sia stata l’Inter a rendere grande Lukaku, e non viceversa.

E tu cosa ne pensi? Rivorresti Lukaku all’Inter o sei contro le “minestre riscaldate”? Dicci la tua rispondendo al nostro sondaggio!

