Inter, i tifosi hanno le idee chiare su nostalgia Lukaku e sfogo Conte

24-02-2022 08:31

Chi se ne va dall’Inter sa cosa lascia ma non sa cosa trova? Sembrerebbe di sì a giudicare da quanto sta accadendo a Lukaku e Conte. Il primo sta vivendo il momento più amaro della sua carriera dopo anni di gloria in nerazzurro e lancia messaggi nostalgici d’amore, dicendosi disposto a ridursi lo stipendio pur di tornare all’Inter, il secondo sembra già pentito di aver accettato il Tottenham e fa capire di essere pronto ad abbandonare il progetto. Una situazione che scuote l’ambiente Inter, che non ha mai dimenticato i due dolorosi addii estivi.

Conte ammette il fallimento

Fanno rumore le parole di Conte: ” Sono onesto, ci sto provando ma non ci sto riuscendo. Forse non sono abbastanza bravo. Perdere quattro partite su cinque non è abbastanza, non è un buon lavoro e non mi è mai accaduto. Credo che il club debba fare delle valutazioni, degli incontri con dirigenza, staff e giocatori e fare il punto della situazione. Penso che debba essere fatta una valutazione anche per quanto riguarda il mio futuro“.

Lukaku sogna il ritorno all’Inter

Le voci su Lukaku erano uscite già ieri da più fonti, oggi è la Gazzetta che titola a tutta pagina sulla voglia di tornare di Big Rom, con i particolari legati alla disponibilità totale a tagliarsi l’ingaggio pur di fuggire da Londra e tornare nella confort-zone nerazzurra.

I tifosi chiudono la porta al ritorno di Lukaku

Centinaia le reazioni sui social, il più bersagliato è Lukaku. A fronte di un ridotto gruppo di tifosi che lo riprenderebbero pur di rivincere lo scudetto, il fronte del no è numeroso e compatto: “Le minestre riscaldate non mi sono mai piaciute e la DIGNITÀ non la baratto certo con una pseudo lotta per uno scudetto” o anche: “Caro Lukaku. Mi hanno insegnato che se la mia donna mi ama follemente ma se ne va con un altro solo perché ha il portafoglio pieno non è la donna giusta. E se questa donna vuole tornare indietro perché insoddisfatta se ne va anche a quel paese”

C’è chi scrive: “Mi dispiace per me è no. Non riuscirò mai a perdonarlo, foto e dirette dicendo di restare ma nel frattempo avevi le valigie pronte” oppure: “Nel gioco di Inzaghi questo non ci azzecca nulla. Solamente pensare di dover ancora avere che fare con Pastorello, mi viene il mal di stomaco. I MERCENARI DEVONO STARE ALLA LARGA DA MILANO”.

E l’Inter che farà? Al momento non ci sono segnali di un possibile ritorno anche se c’è chi nota con ironia: “Dovrebbe abbassarsi l’ingaggio a 2 mln l’anno e il Chelsea dovrebbe pagare noi per riprendercelo. A queste condizioni forse Zhang accetta”.

Il web è scatenato anche contro Conte: “quando si pensa SOLO ad arraffare soldi e non dove vai a giocare, con chi, in che ambiente, con che moduli, i calciatori faranno questi flop … vedi Messi, Ronaldo etc etc!” oppure: “Lukaku e Conte: mai più” e infine: “Ah, se avessimo ancora Conte e Lukaku. Andonio: ottavo, 4 sconfitte nelle ultime 5 e soliti siparietti teatrali. Rom: 5 gol in Premier, ormai una riserva al Chelsea”.

