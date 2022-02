Lukaku frustrato al Chelsea, messaggio chiaro alla sua amata Inter

24-02-2022 08:24

Romelu Lukaku non è felice. La sua nuova avventura in maglia Chelsea si sta trasformando in un vero incubo. Gioca poco e non riesce ad incidere come vorrebbe. Il sogno? Tornare all’Inter.

Il difficile rapporto Lukaku-Tuchel

In estate, Romelu Lukaku ha deciso di far ritorno al Chelsea. Troppo forte il suo desiderio di fare la differenza con la maglia dei Blues. A distanza di sei mesi, il belga rimpiange di non essere rimasto a Milano dove era amato come un vero e proprio re. L’attaccante classe 1993 è in crisi totale. Il rapporto con Thomas Tuchel è ai minimi termini, soprattutto dopo la decisione del tecnico del Chelsea di lasciarlo in panchina, per tutta la durata del match, nella sfida valida per l’andata degli ottavi di Champions League contro il Lille. Romelu Lukaku non si integra con il gioco di Thomas Tuchel e l’allenatore non pare disposto a modificare il suo credo per il nazionale belga.

Lukaku ripensa alla sua Inter

Con soli 10 gol stagionali (il più importante nella finale del Mondiale per Club), Romelu Lukaku è cosciente del fatto che non sta rendendo come avrebbe voluto. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il belga starebbe pensando a come poter tentare di convincere l’Inter a riprenderlo. Nei due anni nerazzurri (2019-2021), Romelu Lukaku è andato alla grandissima, segnando ben 65 gol in 94 incontri ufficiali. Con Antonio Conte ad esaltarne le caratteristiche, ha vinto lo Scudetto da protagonista. Ora, pur di tornare, sarebbe pronto anche a decurtarsi lo stipendio. Già qualche settimana fa, si era scusato con il popolo nerazzurro per la sua partenza “senza salutare”.

Inter, fattibile un Lukaku bis?

A questo punto c’è da capire la fattibilità dell’operazione. Romelu Lukaku può davvero tornare all’Inter? Al momento, le possibilità che si arrivi alla classica fumata bianca sono decisamente remote. L’Inter ha intrapreso una nuova strada, puntando su Edin Dzeko come partner di Lautaro Martinez. Il nuovo tecnico Simone Inzaghi adotta un gioco diverso da quello di Antonio Conte e ci sarebbe anche la questione tifosi. Il popolo nerazzurro non ha preso bene l’addio estivo del belga e non pare intenzionato a perdonarlo. Inoltre, a livello economico, l’operazione sarebbe complicata. La società nerazzurra vuole contenere i costi e, anche di fronte ad un sacrificio economico del belga, avrebbe difficoltà a sostenere un investimento importante per il suo cartellino. Chiaramente l’ultima parola spetta sempre a Steven Zhang, l’uomo che Romelu Lukaku potrebbe provare a convincere direttamente.

