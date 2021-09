Sorrisi italiani in Turchia: prima vittoria per Montella e segna Balotelli

Prima vittoria per Vincenzo Montella alla guida dell’Adana Demirspor. La formazione turca guidata dall’ex tecnico di Milan e Fiorentina ha sconfitto 3-1 il Rizespor nell’ultimo turno di Super Lig.

L‘allenatore napoletano, dopo la pesante sconfitta rimediata all’esordio contro il Karagumruk, rialza prontamente la testa e strappa un successo importantissimo davanti al proprio pubblico.

Una netta affermazione casalinga griffata e inaugurata dal primo sigillo stagionale di Mario Balotelli che, al 33′, ha realizzato il rigore del provvisorio 1-0 che ha dato il là alla festa dell’Adana.

Al 40′ è arrivato il raddoppio di Vargas, mentre al 66′ ecco servito il tris firmato dall’ex Lecce Bjarnason.

Nel mezzo il punto della bandiera per il Rizespor segnato da Boldrin, buono per le statistiche ma non sufficiente per rovinare le prime gioie del duo tutto tricolore Balotelli-Montella.

OMNISPORT | 19-09-2021 13:06