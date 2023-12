Sorteggi ottavi Champions League 2023/2024: Zanetti respinto all'ingresso dalla sicurezza, le scuse della Uefa all'Inter

Il vicepresidente dell'Inter è stato fermato e ha dovuto insistere per accedere alla sala dove era in corso la cerimonia. Disagi e ritardi a Nyon anche per altri dirigenti

Ultimo aggiornamento 19-12-2023 09:52

Succede anche questo. Javier Zanetti, ex capitano e vicepresidente dell’Inter, è stato respinto all’ingresso della Casa del Calcio Europeo, a Nyon, da un solerte addetto alla sicurezza all’ingresso dell’edificio dove da lì a poco sarebbe incominciata la cerimonia del sorteggio degli ottavi di Champions.

Javier Zanetti bloccato dalla sicurezza

A dire il vero, secondo la ricostruzione effettuata e di fatto confermata dalla stessa Uefa, la cerimonia di estrazione degli accoppiamenti era da poco incominciata quando Zanetti ha chiesto di entrare, in leggero ritardo.

Per colpa della nebbia e di un bodyguard severo l’ex capitano nerazzurro ha rischiato di rimanere fuori dalla sala e di non assistere in diretta alla sentenza dell’urna che ha abbinato alla sua Inter l’Atletico Madrid.

Disagi prima del sorteggio ottavi Champions a Nyon

A far tardare l’arrivo di Zanetti è stato il cattivo tempo, che ha creato ritardi e disagi che hanno coinvolto anche alcuni dirigenti dei club interessati dal sorteggio tra i quali anche il vicepresidente nerazzurro.

Come si vede in un video divenuto virale sui social network, Zanetti, arrivato in ritardo all’appuntamento è fermato dai bodyguard che presidiavano la sala in cui si stavano svolgendo i sorteggi.

Le scuse della Uefa

Come intuibile, Zanetti ha chiesto di accedere perché atteso e così concordato mente la resistenza della sicurezza gli obiettava le ragioni del regolamento, con i suoi tempi. Inizialmente gli uomini della sicurezza hanno bloccato il dirigente dell’Inter che, però, è riuscito dopo aver esposto le sue motivazioni a dissuadere i presenti e a convincerli di dover accedere.

Complice il video diventato presto tra i più cliccati di quel momento sui social, la Uefa, poco dopo, si è scusata per l’inconveniente sia con l’Inter sia con Zanetti.