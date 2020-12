Sorteggio Champions: cosa rischiano Juve, Lazio e Atalanta

Appuntamento alle 12 di lunedì a Nyon per il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, che vedranno interessate le tre italiane qualificate, ovvero Juventus, Lazio e Atalanta.

IL REGOLAMENTO

La formula del sorteggio resta quella delle ultime stagioni: le vincitrici dei gruppi saranno le teste di serie, mentre le seconde classificate saranno inserite nell’urna 2. Le squadre che si sono già affrrontate nei gironi, e quelle dello stesso Paese, non potranno affrontarsi agli ottavi: un “paletto” che non varrà più dai quarti di finale. Le teste di serie affronteranno la partita di ritorno in casa.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLE ITALIANE

La Juventus, vincitrice del gruppo dopo la bella vittoria di Barcellona e quindi testa di serie, ha cinque avversari possibili, tutti abbordabili per la squadra di Pirlo: Lipsia, Porto, Siviglia, Borussia Moenchengladbach e Atletico Madrid. Proprio la squadra di Simeone è la rivale più temibile per la Vecchia Signora.

Discorso opposto invece per Lazio e Atalanta, che dovranno affrontare le vincitrici dei gruppi: fanno paura Bayern, Chelsea, Dortmund (solo per l’Atalanta), Liverpool (solo per la Lazio), Manchester City, Psg e Real Madrid.

TESTE DI SERIE: Bayern, Chelsea, Dortmund, Juventus, Liverpool, Man. City, Psg e Real Madrid

SECONDE: Barcellona, Lazio, Lipsia, Porto, Siviglia, Atalanta, Borussia Monchengladbach e Atletico Madrid

LE DATE

Le partite d’andata degli ottavi di finale si giocheranno tra il 15 e il 16 febbraio, quelle di ritorno tra il 16 e il 17 marzo.

OMNISPORT | 14-12-2020 07:15