Atalanta-Liverpool, moviola: il rigore lampo e il gol annullato alla Dea

La prova dell’arbitro Letexier nel ritorno dei quarti di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto francese ha ammonito solo due giocatori

Trentacinque anni da compiere a breve, arbitro da oltre 150 presenze in Ligue 1, Francois Letexier – scelto dall’Uefa per il ritorno dei quarti di Europa League tra Atalanta e Liverpool – ha diretto quest’anno 5 partite di Champions League (Real Madrid-Napoli, Atletico Madrid-Feyenoord e Inter Salisburgo e Lazio-Bayern, facendo infuriare i tedeschi le prime 4) e nell’ultima uscita – in Real-City – si è meritato un 10 in pagella dal moviolista Cesari. Il fischietto francese è stato anche il direttore di gara di Roma-Brighton in Europa League e della Supercoppa Europea di quest’anno disputata ad agosto da Manchester City e Siviglia e vinta ai rigori dagli inglesi ma come se l’è cavata ieri al Gewiss Stadium.

I precedenti di Letexier con Atalanta e Liverpool

Letexier aveva già arbitrato tre volte squadre italiane tra Champions ed Europa League, con due vittorie per le formazioni di Serie A: Sporting Lisbona-Juve (1-1, quarti di EL, aprile 2023, Leverkusen-Atalanta 0-1 (ottavo di finale di EL a marzo 2022) e Ajax-Napoli 1-6 (fase a gironi in Champions a ottobre 2022). Quello in Germania è l’unico precedente con gli orobici, con il Liverpool c’è un precedente in Champions nel 2020 con il Midtjylland (1-1).

L’arbitro ha ammonito solo due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mugnier e Rahmouni con Gaillouste IV uomo, Brisard al Var e Delajod all’AVar, l’arbitro ha ammonito due giocatori, entrambi della squadra di Gasperini: 43′ Hien (A), 77′ Koopmeiners (A). Recupero 2′; 3′

Atalanta-Liverpool, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 5′ cross di Alexander-Arnold, mani di Ruggeri che allarga il braccio e aumenta il proprio volume: è rigore. Al 40′ assist per Koopmeiners che controlla il pallone e lo deposita alle spalle di Alisson. Gol dell’olandese che però partiva da fuorigioco. Al 42′ colpo con il braccio di Hien e giallo corretto per il difensore del Liverpool. Infine al 76′ ammonito giustamente Koopmainers per un fallo a centrocampo. Buona la prova dell’arbitro in Atalanta-Liverpool.