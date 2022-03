Sorteggio Champions League: che spettacolo nei quarti di finale

18-03-2022 12:56

Dopo la conclusione degli ottavi di finale, si è tenuto quest’oggi a Nyon, in Svizzera, il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Nessuna italiana in tabellone, con Inter e Juventus uscite prematuramente proprio nella fase precedente. Assisteremo comunque a bellissime partite, alcune delle quali si potrebbero considerare addirittura delle finali anticipate.

Champions League: i sorteggi dell’urna di Nyon

Ecco gli accoppiamenti usciti dall’urna:

Chelsea-Real Madrid

Manchester City-Atletico Madrid

Villarreal-Bayern Monaco

Benfica-Liverpool

Sono già stati sorteggiati, inoltre, anche gli eventuali accoppiamenti delle semifinali. Nel penultimo atto della competizione, la vincente di Chelsea-Real sfiderà la vincente di City-Atletico. Le altre due saranno dalla parte opposta.

Champions League: Bayer Monaco e Liverpool soddisfatte, per Chelsea e Atletico sono finali

Premettendo che a questo punto della competizione nessuna sfida è davvero facile (lo sa bene la Juventus, travolta da una formazione sulla carta inferiore), non si può evitare di dire che chi esce sorridente dal sorteggio, almeno sulla carta, sono Bayern Monaco e Liverpool. Sempre ragionando a bocce ferme, Villarreal e Benfica sono le due formazioni tecnicamente inferiori, e che offrono più possibilità di passare il turno.

Bellissima la sfida tra i Campioni in carica del Chelsea e gli sfidanti del Real Madrid, forse al momento la squadra più in forma e la principale favorita per la vittoria della competizione dopo aver eliminato il super PSG di Messi, Neymar e Mbappé. Questa sarà una riedizione della sfida della scorsa stagione.

Manchester City-Atletico Madrid è invece una gara che mette di fronte due filosofie di calcio contrapposte. Da una parte Guardiola e il suo tiki-taka, il suo dominio sul possesso palle e la sua voglia di comandare il gioco. Dall’altra il Cholo Simeone col suo gioco difensivo e la sua forza in contropiede.

Champions League, le date dei quarti di finale, semifinali e finale

Le quattro partite di andata dei quarti di finale di Champions League si giocheranno tra martedì 5 e mercoledì 6 aprile alle ore 21.00. Il ritorno ci sarà invece una settimana dopo, ovviamente a campi invertiti.

Per quanto riguarda le semifinali, invece, queste si giocheranno tra il 26 e il 27 aprile (gare d’andata) e il 3-4 maggio (gare di ritorno). La finale sarà invece il 28 maggio a Parigi

