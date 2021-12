Sorteggio Champions League femminile: la Juve pesca il Lione

20-12-2021 13:47

Quest’oggi è andato in scena a Nyon, il sorteggio della Champions League femminile. La Juventus di mister Montemurro era molto interessata a capire quale squadra potesse capitare nei quarti di finale. L’urna svizzera ha decretato che saranno le francesi del Lione, la prossime avversarie della Juventus Women. Sorteggio sicuramente difficile, ma almeno le bianconere hanno evitato le fortissime ragazze del Barcellona.

Il sorteggio prevedeva che le vincitrici dei rispettivi gironi fossero considerate teste di serie. Non erano ammessi confronti tra squadre dello stesso girone, ma erano tuttavia possibili scontri tra squadre della stessa nazione.

La Juventus Women, che ha terminato il gruppo A al secondo posto, giocherà in casa il match di andata dei quarti di finale. Non sarà valida la regola dei gol in trasferta. Le sfide terminate in parità dopo 180 minuti proseguiranno pertanto ai tempi supplementari, indipendentemente dal numero di gol segnati in casa e in trasferta, e in caso di parità dopo 30 minuti si procederà ai calci di rigore.

QUARTI DI FINALE

Real Madrid – Barcellona

Wolfsburg – Arsenal

JUVENTUS – Olympique Lyonnais

Bayern Monaco – PSG

