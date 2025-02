Conference Fiorentina, agli ottavi il Panathinaikos: come giocano i greci. Chelsea solo in finale

La squadra di Palladino ha pescato i greci agli ottavi di finale di Conference League, ma ha evitato la parte del tabellone dei Blues

Le palline sono state estratte e dall’urna di Nyon è arrivata la prossima avversaria della Fiorentina. La viola affronterà i greci del Panathinaikos agli ottavi di finale, con il vantaggio di disputare la gara di ritorno al Franchi davanti il proprio pubblico. E vista l’abolizione della regola dei gol doppi in trasferta, giocarsi il proprio destino in casa è sicuramente un plus in più. Un’altra buona notizia è arrivata dal posizionamento del Chelsea nel tabellone.

Conference League, l’esito del sorteggio

Questi gli accoppiamenti dopo il sorteggio dall’urna di Nyon:

Cercle Bruges-Jagiellonia

Molde-Legia Varsavia

Celje.Lugano

Pafos-Djurgarden

Panathinaikos-Fiorentina

Borac-Rapid Vienna

Real Betis-Vitoria

Copenhagen-Chelsea

La date degli ottavi e come gioca il Panathinaikos

Le partite di andata degli ottavi di Conference League si giocheranno il 6 marzo, in casa della squadra che arriva dai playoff. Il ritorno il 13 marzo sul campo della squadra testa di serie. Quindi la Fiorentina giocherà la prima partita fuoricasa contro il Panathinaikos. Ma analizziamoli meglio. I greci giocano con uno stile di gioco che mescola una solida organizzazione difensiva a un attacco rapido e verticale. Sotto la guida del suo allenatore Rui Vitoria, la squadra cerca di mantenere il controllo del gioco attraverso il possesso, ma allo stesso tempo è capace di velocizzare le azioni grazie a un gioco sulle fasce e a transizioni rapide. Il modulo di gioco più comune è il 4-3-3 o il 4-2-3-1, ma la squadra può adattarsi in base alle necessità.

Dal punto di vista difensivo, la squadra è molto disciplinata. La retroguardia è compatta, con i centrali difensivi che giocano un ruolo fondamentale nell’annullare le minacce centrali avversarie. I terzini si spingono in avanti con frequenza per supportare l’attacco, ma sono pronti a rientrare velocemente in fase difensiva, creando così un equilibrio tra difesa e attacco. A centrocampo cercano di esercitare il controllo attraverso il possesso palla e il centrocampista di regia è cruciale per distribuire il gioco e per lanciare palloni filtranti verso gli attaccanti. La squadra greca è particolarmente efficace nel recupero palla e nelle ripartenze veloci, grazie anche all’intensità dei suoi centrocampisti e alla loro capacità di vincere contrasti e recuperare palla nelle zone centrali del campo.

In attacco puntano molto sulla velocità delle ali e sulla potenza fisica del centravanti. Le azioni offensive sono spesso sviluppate attraverso i cross dalle fasce o i passaggi in profondità per la punta centrale. I giocatori offensivi, inoltre, sono molto mobili, cercando di scambiare rapidamente posizione per mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Il possibile percorso della Fiorentina

Viola nella parte sinistra del tabellone: Ottavi: vs Panathinaikos

quarti: vs una tra Celje o Lugano

semifinali: vs una tra Betis/Vitoria Guimaraes o Jagiellonia/Cercle Bruges

Fiorentina-Chelsea solo in finale

La Fiorentina è finita nella parte opposta del tabellone rispetto al Chelsea, squadra sulla carta più forte del torneo. La viola quindi potrà incontrare la big inglese soltanto nella finale. Sicuramente una bella notizia per Palladino, che vuole cercare di emulare il suo predecessore Italiano e portare la squadra a giocarsi il titolo.