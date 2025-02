Europa League: niente derby, sorrisi in casa Lazio, la paura dei tifosi della Roma

Non ci sarà derby capitolino agli ottavi di Europa League. I tifosi biancocelesti: "Percorso fattibile fino alla finale". Pessimismo tra i giallorossi

Chiusa la fase a gironi e terminata la disputa dei playoff, si entra nel vivo dell’Europa League 2024/25. Due le italiane ancora in corsa: la Lazio di Baroni, testa di serie, e la Roma di Ranieri. L’urna di Nyon ha deciso gli accoppiamenti per gli ottavi di finale, in programma il 6 e il 13 marzo. Nonostante le probabilità del derby capitolino, l’estrazione ha riservato altri duelli. I biancocelesti affronteranno il Viktoria Plzen, mentre i giallorossi se la vedranno con l’Athletic Bilbao.

Ottavi Europa League, il destino di Lazio e Roma

Alcuni tifosi non avevano dubbi, altri speravano in un esito diverso. Nonostante le tante possibilità, non ci sarà il derby capitolino tra Roma e Lazio agli ottavi di Europa League. Una notizia positiva per il calcio italiano in ottica ranking e per il posto in più in Champions League. L’urna di Nyon ha tracciato i destini delle due romane: i biancocelesti affronteranno il Viktoria Plzen, mentre la squadra di Ranieri se la vedrà con l’Athletic Bilbao.

In caso di qualificazione, la Lazio se la giocherà contro la vincente di Bodo-Olympiacos nei quarti, mentre la Roma incrocerà Fenerbahce dell’ex Mourinho o Rangers. La Lazio disputerà il ritorno in casa anche in eventuali semifinali, mentre la Roma giocherebbe il match d’andata all’Olimpico.

Sguardo alle avversarie delle due romane: il Viktoria Plzen, dopo aver eliminato il Ferencvaros ai playoff, ha chiuso la fase campionato al 16° posto. Nella Liga ceca, gli uomini di Koubek occupano il secondo posto, a -10 dallo Slavia Praga capolista.

Un destino più arduo attende la Roma, che ritrova l’Athletic Bilbao. Gli spagnoli hanno staccato direttamente il pass per gli ottavi, mentre i giallorossi hanno superato il Porto ai playoff. Le due squadre si affrontano per la seconda volta in questa edizione di Europa League, dopo l’1-1 della prima giornata della fase a gironi. La squadra basca è quarta in LaLiga, alle spalle di Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid.

Di seguito, gli altri accoppiamenti: Manchester United-Real Sociedad; Tottenham-Az Alkmaar; Eintracht Francoforte-Ajax; Lione-Steaua Bucarest; Olympiacos- Bodo Glimt; Rangers-Fenerbahce.

I tifosi della Lazio: “Percorso abbordabile verso la finale”

“Non è successo, fortunatamente. Avanti ragazzi!”. Tanti messaggi simili sotto il post pubblicato sulla pagina Instagram della Lazio dopo l’estrazione. In molti hanno tirato un sospiro di sollievo, felici di non dover affrontare il derby capitolino: “Ci ho sperato fino alla fine, altrimenti sarebbe stato ingestibile emotivamente”. Il sentimento è unanime: “Voglio andare a vincere l’Europa!”. Centinaia di messaggi pieni di ottimismo da parte dei tifosi biancocelesti, che giudicano il percorso della Lazio come abbordabile e alla portata degli uomini di Baroni: “Siamo capitati nel lato giusto del tabellone”.

Tifosi della Roma, sentimenti contrastanti: tra ottimismo e preoccupazione

Una sfida tutt’altro che semplice per la Roma quella contro l’Athletic Bilbao. Sotto il post Instagram del canale ufficiale della Roma, anche i tifosi giallorossi esprimono il loro stato d’animo: “Onestamente, un derby europeo il mio cuore non lo avrebbe retto”. Altri, invece, ci speravano. Mentre tanti romanisti esclamano: “Paura di nessuno. Avanti Roma!”, c’è anche chi adotta un tono più ironico e pessimista: “Almeno possiamo dire di essere andati a Bilbao” o “Pessimo, hanno la strada spianata per la finale”.