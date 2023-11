Euro2024: le date degli spareggi e dei sorteggi, le fasce e dove va l’Italia

Venti squadre su ventiquattro sono già qualificate per la kermesse continentale in programma in Germania: tutto ciò che c'è da sapere su fasce, spareggi e sorteggio.

Scatta il conto alla rovescia per volare in Germania per Euro 2024, ma prima dei sorteggi vanno disputati gli spareggi, evitati dall’Italia grazie allo 0-0 a Leverkusen contro l’Ucraina. Un pareggio che ha permesso al ct Luciano Spalletti e ai suoi ragazzi di staccare il pass diretto per la kermesse continentale.

Gli spareggi sono in programma il 21 e il 26 marzo 2024: riguarderanno 12 squadre, qualificate in base ai risultati in UEFA Nations League 2022/2023. Tre di loro si qualificheranno alla fase finale.

Spareggi Euro 2024: data sorteggio e accoppiamenti

Le partite degli spareggi saranno determinate tramite sorteggio al termine delle qualificazioni. Ci saranno sei semifinali il 21 marzo 2024 e tre finali il 26 marzo 2024. Come ricordato dalla UEFA attraverso il proprio sito ufficiale, il sorteggio verrà effettuato presso la Casa del Calcio Europeo a Nyon (Svizzera) giovedì 23 novembre a mezzogiorno ora italiana.

Le dodici squadre saranno selezionate in base ai risultati in Nations League 2022/2023: nominalmente, si tratta delle vincitrici dei gironi delle Leghe A, B e C, ma se si sono già qualificate saranno sostituite dalla squadra successiva con il miglior piazzamento nella sua lega. I quattro posti degli spareggi sono assegnati a ogni lega dalla Lega C a quella A in ordine alfabetico invertito. Se meno di quattro squadre di un girone accedono agli spareggi, il primo posto disponibile viene assegnato alla vincitrice del girone meglio classificata della Lega D, l’Estonia, a meno che non si sia già qualificata per la fase finale.

Gli slot rimanenti verranno assegnati, in base alla classifica generale della Nations League 2022/2023, alle squadre meglio classificate che non si sono già qualificate, con la restrizione che le vincitrici dei gironi delle Leghe A, B e C non possono essere inserite in un percorso di spareggio con squadre più alte nel ranking.

Spareggi Euro 2024 e Nations League 2022/23, chi ha vinto i gironi?

Nella Lega A: Paesi Bassi, Croazia, Spagna, Italia; nella Lega B: Israele, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Scozia; nella Lega C: Georgia, Grecia, Turchia, Kazakistan.

Chi parteciperebbe, dunque, attualmente agli spareggi in base alla classifica delle qualificazioni europee dopo lunedì 20 novembre?

Percorso C: Georgia, Grecia, Kazakistan, Lussemburgo.

Percorso B: Israele, Bosnia-Erzegovina, due per sorteggio tra Finlandia, Ucraina e Islanda.

Percorso A: Polonia, Galles*, Estonia, una per sorteggio tra Finlandia, Ucraina e Islanda.

*Se il Galles si qualifica, la Croazia si unisce invece al Percorso A.

Se il Galles si aggiudicherà l’ultimo posto per la qualificazione automatica, quali saranno gli accoppiamenti degli spareggi?

Semifinali – Percorso C: Georgia (1) – Lussemburgo (4), Grecia (2) – Kazakistan (3).

Semifinali – Percorso B: Israele (1) – Ucraina/Islanda (4), Bosnia-Erzegovina (2) – Finlandia/Ucraina (3).

Semifinali – Percorso A: Croazia (1) – Estonia (4), Polonia (2) – Finlandia/Ucraina/Islanda (3)Finale Percorso C: Georgia/Lussemburgo – Grecia/Kazakistan (nazione ospitante da sorteggiare).

Finale Percorso B: Israele/Ucraina/Islanda – Bosnia-Erzegovina/Finlandia/Ucraina (nazione ospitante da sorteggiare).

Finale Percorso A: Croazia/Estonia – Polonia/Finlandia/Ucraina/Islanda (nazione ospitante da sorteggiare).

Sorteggio Euro 2024: quando, dove e teste di serie

Tre anni dopo la vittoria dell’Italia a Wembley contro l’Inghilterra, dunque, l’Italia giocherà un altro Europeo. All’edizione 2024 prenderanno parte 24 nazionali. La Germania è stata la prima Nazionale qualificata alla competizione poiché Paese organizzatore dell’evento. Cresce l’attesa per il sorteggio attraverso cui si conosceranno i sei gironi da quattro squadre: da questi si qualificheranno agli ottavi le migliori due di ogni girone, oltre alle migliori quattro terze.

Il sorteggio per i gironi di Euro 2024 è in programma sabato 2 dicembre ad Amburgo, nella famosa Elbphilharmonie (sala da concerti). Il sorteggio inizierà alle 18: dopo la presentazione delle squadre sarà la volta di passare all’estrazione dei bussolotti dalle urne che determineranno i sei gironi da quattro squadre.

Capitolo teste di serie. In prima fascia oltre alla Germania ci sono sono le migliori squadre in base al punteggio ottenuto durante le qualificazioni. Seconda, terza e quarta fascia sono allo stesso modo divise per punteggio ottenuto nei gironi di qualificazione: solamente una squadra per girone, ovvero la prima in classifica, può però finire in prima fascia.

Sorteggio Euro 2024, fasce del sorteggio: in quale sarà inserita l’Italia?

Prima fascia: Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra.

Seconda fascia: Ungheria, Danimarca, Albania, Austria più quattro da definire.

Terza fascia: Scozia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Olanda più tre da definire.

Quarta fascia: Serbia, più sei da definire (tre vincitrici dei playoff).

Turchia (seconda o terza fascia), Romania e Svizzera (seconda o quarta fascia), Italia (terza o quarta fascia).

Euro 2024, le nazionali qualificate

Le nazionali qualificate a Euro 2024:

Albania

Austria

Belgio

Danimarca

Francia

Germania

Inghilterra

Italia

Olanda

Portogallo

Repubblica Ceca

Romania

Scozia

Serbia

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svizzera

Turchia

Ungheria

+ altre 4

Euro 2024: quando si giocano le partite

Le partite di Euro 2024 si disputeranno dal 14 giugno al 14 luglio, a Monaco di Baviera. Tra gli obiettivi da promuovere facendo leva sulla rilevanza della competizione: viaggi lunghi per la sostenibilità ecologica e lotta al razzismo.