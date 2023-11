Euro 2024 qualificazioni, risultati: Slovenia e Repubblica Ceca ok, Italia verso la quarta fascia al sorteggio

Oltre all'Italia, anche Slovenia e Repubblica Ceca strappano il pass per Euro 2024 nelle sfide decisive contro Kazakistan e Moldavia. Sorteggio il 2 dicembre ad Amburgo.

21-11-2023 00:17

Oltre allo “spareggio” di Leverkusen tra Ucraina e Italia, c’erano altre due sfide decisive in programma in serata per le qualificazioni a Euro 2024. Riguardavano il gruppo E, con Repubblica Ceca e Moldavia a contendersi il secondo posto alle spalle dell’Albania, e il gruppo H, con Slovenia e Kazakistan a battagliare per l’approdo alla fase finale insieme alla già qualificata Danimarca. Ecco com’è andata a finire.

Gruppo C, pareggio tra Macedonia del Nord e Inghilterra

Nel girone dell’Italia, un’Inghilterra zeppa di seconde linee rischia la figuraccia a Skopje contro la Macedonia del Nord. Finisce 1-1 e a passare in vantaggio sono proprio i padroni di casa, nel primo tempo, grazie a un calcio di rigore di Bardhi: Pickford respinge la conclusione dal dischetto, ma sul tap-in il nord macedone è lestissimo a correggere a rete (minuto 41). Nella ripresa, dopo un gol annullato per fuorigioco a Grealish, arriva al 14′ il pari inglese su calcio d’angolo. Il neo entrato Kane spaventa talmente Atanasov da indurre il difensore avversario a un clamoroso autogol sugli sviluppi di un corner.

Girone E, la Repubblica Ceca elimina la Moldavia

Nel gruppo F scontro diretto determinante tra Repubblica Ceca e Moldavia. Alla Nazionale di casa bastava un pareggio, è arrivata invece una trionfale vittoria: 3-0 e sogni dei moldavi di acciuffare la prima, storica qualificazione a un grande torneo che sfumano. Cechi avanti al 14′ con Doudera, poi nella ripresa dopo 10′ Baboglo si fa espellere e la Moldavia crolla nel finale. Chory firma il 2-0 al 27′, Soucek il definitivo 3-0 all’ultimo minuto. Nell’altra partita l‘Albania, già qualificata, fa festa davanti ai propri tifosi ma si dimentica di vincere contro Faroe: solo 0-0, ma il primato nel raggruppamento non sfugge alla Nazionale di Silvinho.

Gruppo H, la Slovenia infrange il sogno del Kazakistan

Nel girone H lo spareggio riguardava la Slovenia e il sorprendente Kazakistan. L’hanno vinto i padroni di casa, 2-1, al termine di una partita tiratissima. Sloveni avanti al 41′ grazie a un rigore di Sesko, ma in avvio di ripresa i kazaki pareggiano con Orazov. La Slovenia soffre, ma a 4′ dal termine trova la rete della sicurezza con Verbic e la festa può esplodere. Nelle altre partite la Danimarca, già qualificata, rimedia un brutto ko in Irlanda del Nord: di Price e Charles, nella ripresa, le reti del successo dei verdi. Altro storico gol per San Marino, di Berardi su rigore contro la Finlandia a tempo scaduto: ma a vincere (1-2) sono i nordici grazie alla doppietta di Soiri a inizio secondo tempo.

Euro 2024: sorteggio il 2 dicembre ad Amburgo

Sono venti, ora, le Nazionali già qualificate a Euro 2024. All’appello manca solo il gruppo D, dove la Croazia è in vantaggio sul Galles: le basterà vincere sull’Armenia per staccare il biglietto per la Germania. Una vittoria (o anche un pareggio, in caso di mancata vittoria del Galles sulla Turchia) dei croati spedirebbe d’ufficio l‘Italia in quarta fascia al sorteggio per la fase finale, che si terrà il prossimo 2 dicembre ad Amburgo. I nomi di tre squadre saranno sostituite da X sul calendario: usciranno solo dai playoff di fine marzo 2024, tra le formazioni meglio piazzate nella Nations League 2022-23 non qualificate attraverso la fase a gironi.

Qualificazioni Euro 2024: i risultati e il programma

Girone C

Ucraina-Italia 0-0

Macedonia del Nord-Inghilterra 1-1

Marcatori: 41′ Bardhi (M), 59′ aut. Atanasov (I)

Classifica: Inghilterra 20, Italia e Ucraina 14, Macedonia del Nord 8, Malta 0.

Girone E

Albania-Faroe 0-0

Repubblica Ceca-Moldavia 3-0

Marcatori: 14′ Doudera, 72′ Chory, 9o’ Soucek

Classifica: Albania e Repubblica Ceca 15, Polonia 11, Moldavia 10, Faroe 2.

Girone H

Slovenia-Kazakistan 2-1

Marcatori: 41′ rig. Sesko (S), 48′ Orazov (K), 86′ Verbic (S)

Irlanda del Nord-Danimarca 2-0

Marcatori: 60′ Price, 81′ Charles

San Marino-Finlandia 1-2

Marcatori: 50′ e 58′ Soiri (F), 97′ rig. Berardi (S)

Classifica: Danimarca e Slovenia 22, Kazakistan e Finlandia 18, Irlanda del Nord 9, San Marino 0.

Le classifiche complete delle Qualificazioni a Euro 2024