Euro2024: l’Ungheria frena, storico gol di San Marino, Malta illude l'Italia

Tutti i risultati della serata di qualificazione agli Europei in Germania: l'Inghilterra stacca il pass, San Marino sfiora l'impresa, l'Ungheria frena

18-10-2023 12:20

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

Non solo Inghilterra-Italia, la serata di calcio ha messo in mostra una serie di incontri decisivi per le qualificazioni al prossimo Europeo. I tre leoni, con la vittoria contro gli azzurri hanno staccato il pass per la Germania. La Nazionale di Spalletti ora non potrà sbagliare nelle ultime due partite contro la Macedonia e l’Ucraina. Il protagonista a sorpresa però è stato il San Marino, che non ha raccolto neanche un punto, ma ha realizzato un gol, che vale quanto una vittoria, contro la Danimarca.

La Lituania ferma l’Ungheria di Rossi, brivido Ucraina

Nel Girone G regna l’equilibrio in testa e dopo il pareggio dell’Ungheria contro la Lituania, il primo posto resta ancora in bilico. La Nazionale di Marco Rossi ha parzialmente rimediato, dopo il 2-0 iniziale degli avversari: decisivi i gol di Szoboszlai e Varga per conquistare un punto.

La Serbia invece ha battuto il Montenegro e ha allontanato i sogni di rimonta di Jovetic e compagni. L’ex Fiorentina e Inter ha anche realizzato la rete del momentaneo pari, prima che Mitrovic e Tadic rimettessero le cose a posto.

Nel gruppo dell’Italia, Malta ha sfiorato l’impresa contro l’Ucraina, passando in vantaggio con Mbong al 12′. Parziale che è durato fino all’autogol di Camenzuli, poi Dovbyk e Mudryk hanno regalato la vittoria ai gialloblu: tre punti che al momento portano la nazionale di Rebrov a più tre sugli azzurri, anche se hanno giocato una gara in più. Sarà decisiva l’ultima sfida a novembre. Tre punti anche per il Kazakistan contro la Finlandia e per la Slovenia contro l’Irlanda del Nord.

San Marino festeggia, gol storico

Quando segna il San Marino è sempre un momento storico. Di gol ne ha tatti pochissimi e quello di Alessandro Golinucci, finisce nell’albo delle imprese a due anni dall’ultima volta in una gara ufficiale di qualificazioni. Sì, perché per una Nazionale che è all’ultimo posto del Ranking mondiale, realizzare una rete contro la semifinalista dell’ultima Europeo è qualcosa di grande.

E fino al 70′ hanno sognato anche l’impresa di portare a casa un punto eroico. Il gol di Poulsen ha riportato tutti sulla terra. Ma i biancazzurri hanno festeggiato lo stesso, perché di notti così non ne capitano molte, a prescindere dal risultato.

Questi gli ultimi gol del San Marino, l’ultimo mancava da circa un anno:

16 novembre 2019, San Marino-Kazakistan 1-3 (qualificazioni Europei)

1 giugno 2021, Kosovo-San Marino 4-1 (amichevole)

9 settembre 2021, San Marino-Polonia 1-7 (qualificazioni Mondiali)

25 marzo 2022, San Marino-Lituania 1-2 (amichevole)

17 novembre 2022, San Marino-St. Lucia 1-1 (amichevole)

Qualificazioni Euro 2024, i risultati

Di seguito tutti i risultati della serata:

GIRONE C

GIRONE G

Lituania-Ungheria 2-2

Serbia-Montenegro 3-1

GIRONE H