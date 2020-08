Sorteggio Europa League: stabilito l'avversario del Milan

L’avventura del Milan in Europa League inizierà al secondo turno di qualificazione. I rossoneri hanno scoperto oggi quale sarà l’avversaria: lo Shamrock Rovers, squadra irlandese.

In virtù del sesto posto in campionato il Milan giocherà solamente i preliminari e non i gironi, vista la vittoria del Napoli in Coppa Italia, che ha portato gli azzurri direttamente ai gruppi di Europa League alla pari di una Roma classificatasi quarta dietro i piazzamenti Champions League.

Il Milan di Pioli, deciso a fare subito bene dopo una seconda grande parte di stagione, sopratutto dopo il lockdown, scenderà in campo contro lo Shamrock Rovers in terra irlandese il prossimo 17 settembre. Le altre due possibili avversarie erano I norvegesi del Bodo-Glimt e i I maltesi dell’Hibernians.

Secondo nell’ultimo campionato irlandese, lo Shamrock è riuscito ad approdare all’Europa League grazie alla vittoria della Coppa nazionale: nel primo turno preliminare la compagine isolana ha superato i finlandesi dell’Ilves dopo una serie infinita di rigori, in seguito al 2-2 maturato precedentemente.

OMNISPORT | 31-08-2020 13:45