Sottil non si fida del Frosinone: "È una corazzata"

Dopo le vittorie contro Brescia e Lecce l’Ascoli cerca il tris di successo per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.

L’avversario sarà un Frosinone in piena crisi di risultati, ma comunque cliente scomodo.

Questo il pensiero di Andrea Sottil che ha parlato alla vigilia della partita: “Domani arriva l’ennesima corazzata, attrezzata per vincere il campionato e con giocatori di grande qualità. Del loro momento non ci deve interessare, non deve essere motivo di distrazione, dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare noi e su come giocare la partita per mettere in difficoltà l’avversario, dobbiamo continuare sull’ottima strada intrapresa per cercare di fare di nuovo un grande risultato

“Possiamo e dobbiamo migliorare la performance individuale e collettiva – ha aggiunto il tecnico bianconero – dobbiamo perfezionare la scelta dell’ultimo passaggio, di come attacchiamo la porta, di come tiriamo in porta. All’interno di questa rosa ci sono ottimi giocatori, ne sono arrivati altri bravi, è una squadra molto competitiva in tutti i reparti”.

Per Sottil imbarazzo della scelta in tema di formazione: “Recupero due pedine, in più Dionisi che ha smaltito la botta. Sono tutti a disposizione. Sono contento di essere sempre in difficoltà positiva nel fare le scelte sull’undici iniziale”.

OMNISPORT | 08-02-2021 16:10