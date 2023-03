Il Ct inglese spiega: "Abbiamo controllato il primo tempo arginando la prima linea di pressing, poi nella ripresa l'inerzia è cambiata e in 10 abbiamo sofferto".

24-03-2023 00:02

L’Inghilterra comincia al meglio il girone di qualificazione agli Europei 2024 e il tanto criticato Gareth Southgate si toglie, al quarto tentativo, la soddisfazione di battere il collega Roberto Mancini, rimasto imbattuto nei tre confronti precedenti, il primo dei quali valso agli Azzurri il trofeo continentale nella finale di Londra.

Southgate incorona Kane: “Grande forza mentale”

24 maggio 1961, Italia-Inghilterra 2-3: in gol Brighenti e Lorenzi per gli azzurri, Hitchens (2) e Greaves per gli inglesi, una gara amichevole che nel corso degli anni ha assunto rilievo perché l’ultima da loro vinta in Italia; Gareth Southgate fa dunque la storia e celebra capitan Kane, autore di 49 dei suoi 54 centri sotto la sua gestione: “Harry è stato straordinario, battere il record in queste condizioni rivela la sua forza mentale. Ha reagito alla grande per le critiche subite al Mondiale, i compagni hanno esultato per lui, merita gli elogi che riceverà. L’Inghilterra deve già pensare all’Ucraina, che stasera ha riposato: servirà il sostegno di Wembley”.

Southgate, la scelta tattica vincente

A Gareth Southgate, che ha disputato un bel Mondiale nonostante l’eliminazione dalla Francia, Napoli non è indigesta come all’Italia, che da cinque partite non alza le braccia al San Paolo: “E’ riuscita l’impresa, abbiamo mostrato due volti diversi, controllando bene il gioco appena battuta la prima linea di pressing, all’intervallo dovevamo essere sullo 0-3. A inizio ripresa abbiamo sbagliato alcune scelte e l’inerzia è cambiata, siamo stati costretti a lottare per portare a casa una vittoria storica per l’espulsione. L’arbitraggio? C’erano alcune ammonizioni nette, ma chi dirige la partita ha un compito difficile”.

Kane, un rigore che cancella l’amarezza del Mondiale

Il rigore che vale il raddoppio all’Inghilterra, concesso per fallo di mano di Di Lorenzo, consente ad Harry Kane di staccare Wayne Rooney al vertice dei migliori marcatori inglesi: “E’ fantastico tornare a vincere in Italia dopo tanti anni, per me sarà una serata indimenticabile; è una sensazione ancora più dolce dopo aver vinto la partita. E’ stata una gara dura, sentivo che avrei dovuto calciare un rigore e per fortuna l’ho trasformato. Mi godo questo record, voglio fare ancora molti gol con la maglia della Nazionale: nel calcio un attimo basta a cambiare le cose, ma ho 29 anni e sono nel momento migliore della mia carriera. Southgate è orgoglioso di me, ha aperto il suo ciclo nel 2018 e non abbiamo ancora centrato i traguardi che ci eravamo prefissati, ma questa partita cancella il Mondiale, dimostrando che tipo di squadra è l’Inghilterra”.