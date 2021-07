Euro 2020, Harry Kane: "Wembley perfetto per vincere il nostro secondo trofeo"

Il capitano della formazione inglese Harry Kane non è soltanto il leader tecnico della squadra, ma anche morale. Il suo carisma e la sua personalità hanno guidato i 3 Leoni fino alla finale di Wembley, nonostante una prima parte di torneo piuttosto in ombra. Ai microfoni della UEFA, il bomber del Tottenham non cede alla scaramanzia ed esalta lo stadio in cui domani ci si giocherà l’atto finale di Euro 2020. Queste le sue parole:

“Non c’è posto migliore di Wembley per vincere il nostro secondo trofeo. L’eccitazione è alle stelle, ma anche la tensione. Giocare a Wembley rende l’occasione ancor più speciale ed importante. Ci saranno i nostri tifosi a cantare e ad incoraggiarci. Si tratta solo di scendere in campo, tirare fuori tutta la carica dello stadio e usarla a nostro vantaggio”.

OMNISPORT | 10-07-2021 18:27