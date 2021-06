Southgate: "Con la Germania per fare la storia"

Il commissario tecnico dell’Inghilterra Gareth Southgate presenta la partita di martedì contro la Germania a Wembley: “E’ una partita che probabilmente arriva troppo presto, vale piu’ di un ottavo di finale, ma e’ successa la stessa cosa per Belgio-Portogallo. Per la mia squadra sara’ una grande opportunita’ per fare la storia”.

“Sulla Germania se ne dicono tante, ma io sottolineo che sono forti e guardo le loro cifre: hanno vinto quattro Coppe del Mondo e nelle loro file ci sono sei vincitori della Champions. Non avranno paura di Wembley, fanno quasi sempre strada nei grandi tornei e per affrontarli noi dovremo essere tatticamente molto preparati. I rigori? Ci alleniamo sempre a tirarli, dopo ogni seduta”.

OMNISPORT | 28-06-2021 15:08