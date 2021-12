SPAL, Clotet: "Colombo per noi è importante ma sapremo sostituirlo"

03-12-2021 11:12

Prova a cambiare passo la Spal che si ritrova al momento impantanata verso le zone medio basse della classifica di Serie B. Oggi gli uomini di mister Clotet sono infatti quindicesimi, appena poco più su della terribile zona play out.

Dopo la sconfitta casalinga patita contro il Lecce, i romagonoli sono attesi dalla temibile e delicata trasferta a Crotone.

Una gara da impostare e giocare senza Latte Lath, Colombo e Vicari per la formazione estense, una sfida “difficile, perché il Crotone non meritava di fare così pochi punti. Hanno qualità e talenti -spiega l’allenatore-, sono in una situazione non facile ma è importante che la SPAL pensi, sia fuori che in casa, a fare un lavoro perfetto difensivamente cercando di far bene davanti. Sarà una gara dove si vedranno tutte le situazioni di gioco”.

L’assenza di Colombo peserà, ma il mister non fa drammi: “”Ho fiducia in tutta la squadra, so bene che Colombo è importante per il numero di gol che ha segnato. Però ho fiducia nelle capacità della squadra e nell’opportunità che questo dà a un altro giocatore nella posizione”.

Il Crotone è squadra ostica nonostante la classifica: “E’ difficile capire come giocheranno, hanno giocato con più moduli in questa stagione. Non so come giocheranno, sono sincero, dovremo essere pronti per tutti gli schemi”.

Infine due parole su Rossi: “Rossi sta facendo passi avanti decisivi fisicamente ma è importante dargli tempo, quello che ha bisogno per giocare con intensità. Deve evitare rischi d’infortuni, deve avere fiducia fisica e lavorare fisicamente in modo importante. Gli serve tempo ma ha una capacità straordinaria: prende la forma rapidamente, e questo è tipico dei grandi calciatori”.

