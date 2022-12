Spal, De Rossi: "Con queste prestazioni sono fiducioso"

11-12-2022 18:12

Il tecnico della Spal Daniele De Rossi a Sky ha commentato il pareggio con il Palermo: “Forse la migliore partita da quando sono arrivato. Ci portiamo a casa un punto, meglio dello zero di qualche settimana fa. C’è da essere fiduciosi, se le prestazioni sono queste qualche vittoria la faremo”.

Sui problemi mentali della squadra: “La testa non è mai tanto sgombra quando sei in basso in classifica, ma devo pensare che sappiano reagire. Magari, con qualche episodio, potresti regire in maniera diversa su qualche situazione. Solitamente ci abbassavamo dopo aver segnato, qui invece siamo stati leggeri sul fallo laterale”.