Spal, De Rossi: "Ho visto poco mordente"

21-01-2023 18:34

Il pareggio interno della Spal con l’Ascoli non soddisfa l’allenatore Daniele De Rossi: “Nel primo tempo dovevamo essere più aggressivi. Quando avevamo noi la palla ci sono state ottime trame, ma senza palla ho visto poco mordente, avrei voluto più scalate in avanti. Buon primo tempo, il secondo tempo è difficile da giudicare con l’Ascoli in 10. Credo ci sia mancato solo il gol, che avremmo meritato”.

I problemi sotto porta: “Emotività? Non credo sia affatto questo il problema. Sono ragazzi solidi, sia quando difendono che quando attaccano. Sotto porta c’è bisogno di una freddezza diversa”.