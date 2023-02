SPAL: De Rossi verso l'esonero, panchina a Oddo?

Secondo il Corriere dello Sport, in Serie B, pronta una "staffetta" a Ferrara tra ex campioni del mondo

13-02-2023 14:06

Staffetta in vista tra ex campioni del mondo 2006 sulla panchina della SPAL. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Daniele De Rossi (che alla nona giornata aveva preso il posto di Roberto Venturato) sarebbe a un passo dall’esonero. Il suo posto potrebbe essere preso da Massimo Oddo.

De Rossi paga i risultati oggettivamente mediocri fin qui ottenuti e culminati con le ultime tre sconfitte consecutive contro Cagliari, Bari e Venezia, sfida – questa – particolarmente importante alla vigilia in qualità di scontro diretto per la salvezza. Gli arancioneroverdi, sabato, si sono imposti 2-1 al “Penzo” con le reti di Tessmann e Pierini. Valso solo per le statistiche l’acuto spallino di Dickmann.