Spal e Reggina vogliono smentire la storia

Reduce da cinque partite senza vittorie, striscia che in Serie B non si verificava dal 1993, quando la striscia senza successi fu di 13 incontri, la Spal vuole tornare al successo al “Mazza” contro la Reggina, che è però una delle squadre più in forma del campionato avendo ottenuto 11 punti nelle ultime cinque gare.

La Spal è imbattuta contro la Reggina in Serie B, grazie a tre vittorie e due pareggi; in queste cinque gare i ferraresi hanno subito solamente una rete, nell’1-1 del 1968.

Nelle due sfide dirette giocate in casa degli estensi in Serie B c’è stato un solo gol: nel parziale una vittoria della Spal nel 1973 e un pareggio nel 1969.

La Spal ha perso due delle ultime cinque partite casalinghe (1V, 2N), tante sconfitte quante nelle precedenti 30 gare interne in Serie B (20V, 8N).

La Reggina è, con il Pisa, una delle due squadre ad aver mantenuto la porta inviolata in quattro partite di Serie B nel 2021; nessuna formazione ha fatto meglio.

Grande ex della partita Simone Missiroli, che ha giocato 75 partite in Serie A e 78 in Serie B con la maglia della Reggina.

Michael Folorunsho ha segnato nelle ultime due presenze di Serie B: due reti per lui, tante quante nelle precedenti 16.

OMNISPORT | 26-02-2021 20:38