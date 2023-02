Spal, Oddo: "Ko che scoccia, noi bene fino al 77'"

Il tecnico degli estensi: "Sicuramente c'è stato un predominio del Genoa, una Ferrari in Serie B".

25-02-2023 22:31

Il tecnico della Spal Massimo Oddo ha parlato dopo la sconfitta contro la Spal al Ferraris contro il Genoa: “Sicuramente c’è stato un predominio del Genoa, una Ferrari in Serie B. Noi abbiamo fatto, nonostante questa supremazia, fatto a livello difensivo una partita estremamente ordinata fino al 77′. Poi abbiamo preso gol, abbiamo cercato di alzare il baricentro e succede che ti sbilanci e prendi gli altri gol. Scoccia”.

Gli infortuni hanno pesato: “E’ stato complicato. Nel momento in cui abbiamo preso gol non abbiamo potuto neanche cercare di modificare assetto. Sotto questo punto di vista ho potuto dare poco apporto ai ragazzi. Ora Giochiamo contro la prima della classe in questo momento ma il Frosinone non mi spaventa più del Cosenza. Le partite sono tutte difficili. Giochiamo in casa e cercheremo di fare punti”.