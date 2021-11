Spal, Rossi: "Voglio ritrovare la forma"

22-11-2021 19:17

Intervistato da Sky Sport, Giuseppe Rossi ha manifestato la sua felicità per la firma con la Spal: “È bello essere qui, ho un bel rapporto con Tacopina, ci siamo parlati qualche mese fa e mi ha parlato dell’ambiente che c’è alla Spal. Dico la verità, sono molto contento di come sono stato accolto. Mi ha convinto facilmente, con Joe è stata una chiacchierata breve, siamo arrivati subito al dunque. Sono qui per giocare, aiutare la squadra e mettermi a disposizione del mister”.

Rossi ha le idee chiare: “L’obiettivo è fare gol e vincere, che è la cosa più importante, regalando tante emozioni ai tifosi. La cosa principale per me ora è ritrovare la forma, poi servirà scendere tutti in campo con la mentalità giusta per ottenere punti”.

OMNISPORT