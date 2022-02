SPAL, Tacopina: "Vido fra i più talentuosi di B"

07-02-2022 14:27

Terzo pareggio consecutivo per la Spal che rimane a metà classifica del campionato cadetto. Il pareggio colto ieri a Prodenone permette ai romagnoli di raggiungere la Reggina a quota 23 e di preparare con nuovi stimoli la delicata trasferta lombarda contro il Monza.

Il presidente della SPAL Joe Tacopina nel dopo gara della sfida di Pordenone si è soffermato a parlare anche dei nuovi arrivati: “Mi piacciono molto, penso che siano arrivati giocatori utili a colmare alcune mancanze e completare l’organico.

Abbiamo ora la possibilità di una buona seconda scelta in ogni ruolo compresi quelli in cui ci eravamo resi conto di essere scoperti. – continua Tacopina a Lo Spallino Vido senza dubbio è fra gli attaccanti più talentuosi della Serie B, Zanellato ha giocato anche in Serie a ed è sicuramente un giocatore di livello assoluto pur avendo soli 23 anni. Ora fa parte della SPAL e ne siamo proprietari quindi mi aspetto che diventi un pezzo importante del nostro futuro.

Thiam? Adesso è un altro giocatore. Ma non voglio soffermarmi troppo sui singoli, è stato un bel mercato di riparazione in cui abbiamo completato la rosa alzandone il valore generale.”

