Spal, tegola Nainggolan

Il centrocampista belga salterà sicuramente la gara contro il Palermo, l’infortunio però potrebbe costargli la Regular Season

03-05-2023 15:25

Arrivano brutte notizie da Ferrara. La Spal (diciannovesima in Serie con 35 punti, a meno tre dal Brescia sedicesimo) potrebbe perdere, da qui al termine della Regular Season del campionato di Serie B, il centrocampista belga Radja Nainggolan. Come riporta la Gazzetta dello Sport, e come successivamente riportato da Tuttomercatoweb, la Spal si priverà dell’ex giocatore di Caglianri, Roma ed Inter sicuramente per la gara contro il Palermo (prevista per sabato 6 maggio).

“L’interessamento distrattivo alla coscia destra rimediato nel match contro il Perugia lo mette a rischio anche per le due ultime partite del campionato (Parma e Pisa le avversarie)” riporta Tuttomercatoweb.