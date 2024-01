Spalletti celebrato dai colleghi: Panchina d’Oro per lo scudetto del Napoli

Al tecnico toscano il riconoscimento come il più bravo dello scorso campionato, dominato dagli azzurri: nella classifica del premio, assegnato dagli allenatori, 2° posto per Inzaghi, 3° per Pioli

29-01-2024 14:44

Fabrizio Napoli Giornalista Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo