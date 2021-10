Spalletti: "Non mi merito i fischi a Roma"

23-10-2021 15:26

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A contro la Roma: “Dei fischi abbiamo già parlato e posso solo dire che quei fischi io non li merito: so quanta passione, furore e amore ho dato per la Roma”.

“Se arriveranno, mi farò consolare dai ricordi delle partite magnifiche che abbiamo vinto giocando un calcio spettacolare con calciatori altrettanto magnifici, portando a casa vittorie che sono entrate nella storia del club”, sono le parole dell’allenatore degli azzurri primi in classifica.

