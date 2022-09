Spalletti: "Osimhen? Siamo in grado di sostituirlo"

09-09-2022 16:45

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa ha presentato la sfida del Maradona contro lo Spezia. Per quanto riguarda l’infortunio di Osimhen, il tecnico azzurro si è espresso così: “Spiace ma capita, abbiamo giocatori in grado di sostituirlo. Raspadori e Simeone faranno bene”.

I partenopei dopo la vittoria contro il Liverpool rischiano un calo di concentrazione: “Dobbiamo avere una concentrazione corretta per quello che è l’obiettivo, e non solo sul nome dell’avversario. Contano solo i 3 punti per scrivere pagine importanti e raggiungere il quarto posto”.

Sulla sfida con i Rangers, che sarebbe a rischio per la morte della regina: “Ci atteniamo a ciò che sappiamo e si va diritti nel farsi trovare pronti martedì, altrimenti modificheremo, ma per ora mettiamo in pratica questo. La gara può dirci che siamo un grande Napoli. Ma non è una sola partita a cambiare il futuro della tua carriera, è quello che accade di partita in partita. E’ una partita di una stagione quella fondamentale, per ora abbiamo fatto vedere che siamo sulla strada giusta, ma il grande Napoli dobbiamo ancora vederlo per tante partite”.