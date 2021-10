Spalletti, retroscena con arbitro e sfottò dei russi su sfuriata 2011

Mario Rui fino a Doveva succedere: dopo sei vittorie di fila in campionato e un pareggio con il Leicester è arrivato il primo ko del Napoli, in Europa League. Brucia il 3-2 al Maradona e non solo perché pregiudica il passaggio del turno ma anche per come è maturato. Sembrava tutto facile dopo il gol di Elmas (record per la velocità) ma il Napoli si è sfaldato piano piano a partire dall’espulsione dii fino a crollare nella ripresa.

Spalletti ammonito per aver litigato con rivale

Manolas non è fallo da cartellino rosso?”. Serata no anche per Spalletti che oltre a qualche errore in partita (la sostituzione di Insigne ) è parso assai nervoso. L’allenatore azzurro ha rimediato anche un cartellino giallo e il motivo lo ha spiegato lui stesso: “Sono andato, nel dopo gara, a salutare un collaboratore dell’allenatore dello Spartak Mosca, perché ci ha preso in giro tutto il secondo tempo”. Ma il tecnico toscano era arrabbiato anche con l’arbitro. Queste le parole rivolte al direttore di gara: “Sunon è fallo da cartellino rosso?”.

Lo sfottò dello Spartak Mosca richiama sfuriata Spalletti del 2011

Zenit San Pietroburgo. Avversario dell’epoca non fu però lo Spartak, bensì la Dinamo Mosca. Questo il siparietto che fece il giro del mondo via web. Spalletti venne intervistato a fine gara dopo la partita finita 1-1 per il gol allo scadere della Dinamo e al cronista che gli parlava di gara dalle grandi emozioni rispose: “ma che emozione, ma che c…dici. Ma quale emozione? Che emozione? 4’ di recupero 30” per la sostituzioni, 4’30”, fate le cose regolari come dice la regola ed è tutto a posto, perché l’ha fatta durare 20” di più, perché gli fa piacere così, Non gli sto simpatico ed anche oggi l’ha dimostrato” Su twitter, per chiudere la giornata nefasta, è arrivato anche lo sfottò dello Spartak Mosca che ha festeggiato la vittoria scrivendo in italiano “Ma che emozione”. Impossibile non cogliere il riferimento a Luciano Spalletti, una delle cui più celebri sfuriate mediatiche fu proprio segnata dal “Ma che emozione”. Correva l’anno 2011 e il tecnico toscano allenava proprio in Russia, loSan Pietroburgo. Avversario dell’epoca non fu però lo Spartak, bensì la Dinamo Mosca. Questo il siparietto che fece il giro del mondo via web. Spalletti venne intervistato a fine gara dopo la partita finita 1-1 per il gol allo scadere della Dinamo e al cronista che gli parlava di gara dalle grandi emozioni rispose: “ma che emozione, ma che c…dici. Ma quale emozione? Che emozione? 4’ di recupero 30” per la sostituzioni, 4’30”, fate le cose regolari come dice la regola ed è tutto a posto, perché l’ha fatta durare 20” di più, perché gli fa piacere così, Non gli sto simpatico ed anche oggi l’ha dimostrato”

SPORTEVAI | 01-10-2021 08:26