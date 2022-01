23-01-2022 17:23

La rabbia di Osimhen al triplice fischio di Napoli-Salernitana ha stonato dopo il poker degli azzurri nel derby campano. Nel dopo gara, Luciano Spalletti ha spiegato lo stato d’animo del suo giocatore: “Osimhen era nervosetto perché non ha fatto gol ed era dispiaciuto per non essere stato servito in un’occasione, ma non ho capito bene quale”, le parole del mister toscano.

“Sono le classiche bischerate di fine partita”, ha concluso a DAZN.

OMNISPORT