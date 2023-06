Foggia, spari contro l'auto del capitano Di Pasquale dopo la mancata promozione in Serie B

Colpi di pistola contro l'automobile del capitano del Foggia Calcio, Davide di Pasquale. Il folle gesto di alcuni individui dopo la mancata promozione in Serie B dei rossoneri pugliesi

19-06-2023 16:28

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

Episodio choc a Foggia. Dopo la promozione in Serie B mancata a causa il doppio ko contro il Lecco in finale playoff, alcuni tifosi hanno deciso di sfogare la propria rabbia prendendosela direttamente con i giocatori. In particolare, è il capitano dei rossoneri guidati da Delio Rossi, Davide di Pasquale, ad essere stato preso di mira con un atto intimidatorio e criminale.

Colpi di arma da fuoco contro l’auto di Davide di Pasquale

Colpi di arma da fuoco contro l’automobile di Davide di Pasquale. Questo il folle gesto che sta scioccando il Foggia Calcio e non solo. Al momento dell’atto vandalico, il veicolo, una Jeep Renegade, era parcheggiato all’interno dello stadio del Foggia, il Pino Zaccheria. Sull’accaduto indagano gli agenti della Digos della Questura di Foggia.

Il motivo del folle gesto

A scatenare la rabbia e l’ingiustificabile gesto sarebbe, quasi certamente, la mancata promozione in Serie B della squadra guidata da Delio Rossi. I Diavoli del Sud hanno, infatti, perso entrambe le sfide della finale contro il Lecco. L’andata, in casa si era chiusa 1-2, con l’illusorio gol iniziale di Leo ribaltato da Pinzauti e Lepore. Medesimo copione al ritorno andato in scena domenica 18 giugno a Lecco: Bjarkason illude, la doppietta di Lepore e Lakti infrangono il sogno fissando il 3-1 finale.

Il messaggio intimidatorio a Davide di Pasquale

Un epilogo scottante, ma che di certo non giustifica il messaggio intimidatorio avvenuto poche ore dopo il verdetto del campo e di cui è stato sfortunato destinatario il difensore e capitano Davide di Pasquale. Stando alle prime ricostruzioni, tre sarebbero i colpi di arma da fuoco, presumibilmente una pistola, che hanno raggiunto la carrozzeria dell’auto. Altri due, invece, quelli esplosi contro il finestrino del guidatore.

I brutti precedenti a Foggia

Già in passato, la tifoseria del Foggia si era resa protagonista di episodi da censura. Nell’aprile del 2022, dopo che nel 2019 si era visto incendiare l’auto con una bomba carta dopo una sconfitta nel derby con il Lecce, l’ex Pietro Iemmello aveva subito due tentativi di aggressione in campo da parte dei suoi ex tifosi durante Foggia-Catanzaro.

Nel 2020, invece, toccò all’allora rossonero, Federico Gentile, subire un atto intimidatorio che si sarebbe potuto trasformare in tragedia, con la porta di casa data alle fiamme da alcuni tifosi mentre si trovava nell’abitazione con la moglie e i due figli.