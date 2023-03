Spavento per Aguero, aritmia in diretta social e mano sul petto

L'ex attaccante di Atletico Madrid, Manchester City e Barcellona durante un collegamento in streaming ha spiegato di aver avuto una mini aritmia

31-03-2023 17:51

Alcuni secondi di spavento per Sergio Aguero durante una diretta su Twitch in compagnia di Ibai Llanos, uno degli streamer più famosi del mondo.

Mentre stava commentando la Kings League, il torneo spagnolo di calcio a 7 andato in scena al Camp Nou, l’ex attaccante argentino si è fermato improvvisamente e ha spiegato di avere una mini aritmia cardiaca, risolta dopo alcuni secondi.



Aguero, mano sul cuore: “Ho una mini aritmia”

L’ex punta di Atletico Madrid, Manchester City e Barcellona si è portato una mano al petto, rimanendo in silenzio per qualche secondo, prima di spiegare di avere sofferto di un’aritmia cardiaca.

Ibai allarmato gli ha chiesto se aveva bisogno di un dottore, ma il Kun lo ha tranquillizzato subito: “Ho un chip, quello famoso che mi avvertirebbe e mi manderebbe un segnale sonoro sull’app”, ha detto prima di prendere il cellulare per controllare sull’applicazione apposita i dati inviati dal chip.

Aguero costretto al ritiro nel 2021

L’attaccante argentino si è fatto impiantare il chip nel 2021, subito prima del suo ritiro, arrivato nel novembre dello stesso anno quando gli è stata diagnosticata una aritmia cardiaca tale da non permettergli di proseguire l’attività agonistica con il Barcellona.

Aguero aveva avuto un malore in campo pochi giorni prima, a ottobre, in occasione del match della Liga contro l’Alaves.

Aguero tranquillizza i fan: “Sto bene”

Poche ore dopo la diretta con Ibai, Aguero su Instagram ha voluto tranquillizzare ulteriormente i fan con un altro video, in cui ha spiegato che la situazione è sotto controllo.

“Grazie per i vostri messaggi, ma non preoccupatevi, è stata una sciocchezza. Il medico mi ha visitato e mi ha detto che va tutto bene, non c’è nessun problema. State tranquilli, ci vediamo presto”.

Sergio Aguero: una carriera da urlo

Considerato per anni uno dei migliori attaccanti del mondo, Aguero detiene il record di gol in Premier League per un giocatore straniero, ben 184, tutti realizzati con la maglia del Manchester city. In carriera ha vinto cinque titoli inglesi con i Citizens, oltre a 6 Coppe di Lega e una FA Cup.

Con la Nazionale argentina ha vinto una Copa america nel 2021, disputando complessivamente 101 partite e segnando 42 reti con l’albiceleste, dietro ai soli Lionel Messi e Gabriel Batistuta. In tutta la sua carriera ha realizzato complessivamente oltre 400 gol.