Aguero fa una rivelazione sul malore che ne ha causato il ritiro

A metà dicembre Sergio Aguero ha dato l’addio al calcio dopo aver accusato un’aritmia cardiaca durante la partita del Barcellona con l’Alaves a fine ottobre, valida per la dodicesima giornata della Liga. Il Kun è stato ospite sull’emittente tv spagnola Antena 3 della trasmissione “El Hormiguero”, nella quale ha ripercorso la giornata più difficile della sua vita.

Nei giorni successivi Aguero venne sottoposto a test clinici e alla fine arrivò la decisione di ritirarsi dall’attività agonistica. Ecco come Aguero ha rivissuto quel momento della partita dei blaugrana contro la squadra basca.

“Ho iniziato a sentirmi male e volevo urlare all’arbitro di fermare il gioco, ma la mia voce non veniva fuori. È stato allora che ho iniziato a sentire le vertigini, quindi ho afferrato la mano di un difensore e gli ho chiesto di fermare il partita. Poi sono iniziate le vertigini e l’aritmia. Quando si è fermata, mi hanno portato in ospedale e sono stato ricoverato per tre giorni”.