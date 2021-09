Spettacolo a San Siro: 2-2 tra l'Inter e una grande Atalanta

L’Inter inizia fortissimo: al 3’ Darmian dalla destra per Dzeko che mette fuori, ma al 5’ i nerazzurri vanno in vantaggio: cross di Barella dalla destra e Lautaro Martinez con uno straordinario destro al volo fulmina Musso. Al 10’ Dzeko combina con Lautaro ma manca il tocco decisivo per andare verso la porta. Al 16’ inizia lo show di Malinovskyi: sinistro deviato in angolo da Bastoni. Al 23’ ancora l’Atalanta con il destro di De Roon che finisce fuori di pochissimo. Al 26’ un tiro di Pessina viene murato da Brozovic.

Da un quarto d’ora la Dea domina e al 30’ Malinovskyi pareggia col suo marchio di fabbrica, il sinistro da fuori, sul quale Handanovic non può nulla. Al 37’ provano a reagire i campioni d’Italia ma De Vrij non riesce a deviare sottoporta. Un minuto dopo la banda Gasperini va in vantaggio: ancora Malinovskyi di sinistro, Handanovic stavolta respinge ma male, arriva Toloi che mette dentro.

Ripresa: al 47’ Malinovskyi, sempre lui, devia sul primo palo ma Handanovic mette in angolo, sul quale Palomino colpisce di testa mandando fuori di un soffio. Al 51’ ancora Malinovskyi esplode il sinistro su punizione, la palla si stampa sul palo con Handanovic strabattuto e poi Bastoni evita il tap-in di Zapata. Al 58’ Vecino, entrato per un disastroso Calhanoglu, colpisce di testa ma Musso gli dice di no. Il portiere argentino si ripete al 62’ su tiro cross di Barella, poi Lautaro sulla respinta mette fuori da due millimetri.

Gasperini incredibilmente sostituisce Malinovskyi, nettamente il migliore in campo, con Ilicic, e allora l’Inter può respirare e tornare all’attacco. Al 71’ i campioni in carica pareggiano: sinistro di Dimarco, Musso è ancora strepitoso e respinge ma proprio dove arriva Dzeko che insacca. Al 73’ ancora Dzeko mette fuori di testa da buona posizione. All’82’ Pasalic proprio per Ilicic che scarica il destro, alzato in angolo da Handanovic.

Poco dopo Demiral anticipa col braccio un colpo di testa di Dzeko, è rigore nettissimo per l’Inter che Dimarco manda a stamparsi sulla traversa. All’88’ l’Atalanta segna con Piccoli che piega le mani a Handanovic su un rimpallo favorevole su Dumfries, ma Maresca annulla perché in precedenza il portiere nerazzurro non era riuscito a salvare il calcio d’angolo respingendo quando la palla era già sul fondo.

Quando sta per finire il sesto minuto di recupero Dzeko può regalare i tre punti ai campioni d’Italia ma mette fuori un colpo di testa su cross di Sanchez. Finisce 2-2 una partita spettacolare e piena di emozioni, l’Inter si salva ma scende a -2 dai cugini del Milan e anche il Napoli le è davanti con una partita in meno.

OMNISPORT | 25-09-2021 20:04