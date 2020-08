Spezia-Frosinone, finale playoff Serie B. Dove vederla in tv

Lo Spezia per un sogno mai vissuto nella sua lunghissima storia sportiva, il Frosinone per coronare l’ennesimo miracolo calcistico della cittadina ciociara. Due grandi protagoniste del calcio di provincia si contendono stasera l’ultimo posto disponibile nella Serie A 2020-21. Si gioca infatti alle 21.15 allo stadio Picco di La Spezia la finalissima di ritorno del playoff promozione. All’andata gli aquilotti di Vincenzo Italiano sono riusciti a espugnare il campo di Frosinone per 0-1 con una bella rete di Emmanuel Gyasi. Una partita molto equilibrata tra due squadre complessivamente di pari livello.

Lo Spezia è giunto terzo al termine della stagione regolare, centrando l’ennesimo ingresso nei playoff ma mai era arrivata così vicina alla vetta della classifica. Un campionato in salita per la formazione ligure che con il debuttante Italiano alla guida ha faticato moltissimo in avvio, ritrovandosi addirittura ultima nelle prime giornate. Poi un continuo crescendo con una risalita costante a cavallo del lockdown. I liguri sono partiti come la formazione con l’età media più bassa di tutta la Serie B e poi nel mercato di riparazione di gennaio hanno irrobustito la rosa con l’innesto di due veri specialisti in promozioni come Vitale e Di Gaudio arrivati dal Verona e soprattutto con il centravanti Nzola, che per movenze e potenza fisica ricorda l’interista Lukaku.

Il Frosinone invece ha centrato i playoff in modo molto rocambolesco. I gialloazzurri di Nesta erano partiti tra i grandissimi favoriti della vigilia visto il parco giocatori fatto di elementi esperti che hanno calcato anche i terreni della Serie A. Eppure il campionato è stato più insidioso del previsto per i ciociari che non solo non hanno centrato la promozione diretta, ma hanno acciuffato l’ottavo posto (l’ultimo utile per partecipare ai playoff) solo nei minuti finali della partita col Pisa. Poi ai playoff l’esperienza di uomini come Ciano, Dionisi e Ardemagni si è fatta sentire e i ciociari sono riusciti in due imprese non da poco: ribaltare il pronostico contro Cittadella e Pordenone. In entrambi i casi sconfitti in casa nella gara d’andata, gli uomini di Nesta sono stati capaci di vincere al ritorno in trasferta in modo a dir poco miracoloso.

Ed è proprio a questa ricorrenza che si guarda con maggiore curiosità per la gara di stasera. Anche in questa finalissima il Frosinone ha perso la partita d’andata in casa e conta perciò di fare la terza remuntada in questo pazzo playoff 2020. I tifosi però sanno anche che il valore dello Spezia non è lo stesso di Pordenone e Cittadella, squadre sicuramente ben impostate ma prive della “garra” tipica della squadra aquilotta. Si giocherà a porte chiuse, ma come contro il Chievo nel turno precedente, tutta la città ligure “minaccia” di sostenere in modo fragoroso e incessante la squadra fuori dallo stadio Picco. Lo Spezia nella sua secolare storia calcistica non è mai arrivato alla Serie A, per cui questa è un’occasione eccezionale che il club e la città sentono particolarmente.

Dove vedere Spezia-Frosinone, finale di Serie B in diretta tv e streaming

Sarà sicuramente una partita memorabile. Spezia Frosinone si gioca allo stadio Picco di La Spezia alle ore 21.15.

Per seguirla ci sono 3 alternative:

Collegarsi a Dazn, che trasmette tutte le partite della Serie B: basta cliccare qui

Guardarla su RaiDue, che la trasmette in diretta in prima serata in chiaro

Se non volete o non potete vederla in video, noi su Virgilio Sport facciamo la migliore cronaca live

VIRGILIO SPORT | 20-08-2020 11:00