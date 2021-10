Spiccano Fiorentina-Napoli e Atalanta-Milan

Fiorentina-Napoli (domenica 3 ottobre ore 18:00)

Separate da 6 lunghezze, Fiorentina e Napoli sono le attese protagoniste di una delle sfide più interessanti della settima giornata di Serie A.

Fiorentina

Sbancando Udine con il minimo sforzo (un rigore di Vlahović), la Fiorentina ha riscattato lo scivolone con l’Inter e si è portata in quinta posizione con 12 punti: appaiata alla Roma, la Viola alloggia a -6 dalla vetta ovvero dal Napoli.

Napoli

Reduce dall’inatteso ko casalingo con lo Spartak Mosca in Europa League, il Napoli si rituffa in campionato con l’obiettivo di collezionare la settima vittoria (la sesta è arrivata a spese del Cagliari) e rafforzare il primato in classifica.

Altri dati

Per nulla propensa ad accontentarsi (4-0-2), la Fiorentina finora ha segnato e subito 9 gol.

A caccia del quarto colpo corsaro (3-0-0), il Napoli ha la difesa più solida di tutti.

Pronostico

Gli ultimi 2 confronti diretti hanno premiato il Napoli con un 8-0 complessivo: nonostante la fatica accumulata giovedì sera, puntiamo sul tris dei ragazzi di Luciano Spalletti, mini (ha giocato nelle giovanili della Fiorentina) ex della contesa.

Atalanta-Milan (domenica 3 ottobre ore 20:45)

La settima giornata di Serie A si conclude domenica sera a Bergamo con un derby lombardo tutto da gustare.

Champions League

Piegando 1-0 lo Young Boys, l’Atalanta ha dato più valore al pirotecnico 2-2 di Villarreal.

Complici una lunga inferiorità numerica e un rigore inventato, il Milan, che in 11 contro 11 stava dominando, si è arreso 1-2 all’Atlético Madrid.

Serie A

Pareggiando 2-2 con l’Inter, l’Atalanta ha mancato l’appuntamento con il terzo successo di fila ma si è portata a quota 11: appaiati alla Lazio, i nerazzurri sono settimi.

Passando sul campo dello Spezia, il Milan ha centrato la quinta vittoria e ha conquistato la seconda posizione con 16 punti.

Altri dati

Titolare di un ruolino interno equilibrato (1-1-1), l’Atalanta subisce una rete ogni 90 minuti.

Solo il Napoli ha incassato meno gol del Milan, che in trasferta sa il fatto suo: 2-1-0.

Pronostico

Gli ultimi 2 confronti diretti hanno premiato le viaggianti; questa volta scegliamo la divisione della posta in palio.

OMNISPORT | 03-10-2021 09:48